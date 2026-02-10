5 diseños de uñas coreanas color azul pastel para una manicura estilizada y perfecta

El color azul pastel , además de ser una tonalidad muy coqueta para usar, se destaca por ser una alternativa elegante, permitiendo que podamos usarlo en todo tipo de eventos importantes; por eso es una gran opción cuando tenemos una manicura estilizada y perfecta.

Es así que te vamos a compartir algunos diseños de uñas coreanas que puedes escoger, ideas que seguramente te van a encantar; llamarán la atención de todos por su aspecto.

¿Qué diseños en color azul pastel usar?

La ventaja es que hay una amplia gama de opciones que puedes emplear en los diseños de uñas coreanas, empleando el color azul pastel. Para que puedas obtener la manicura estilizada y perfecta, te recomendamos usar las siguientes:

Baby boomer : Cuando pensamos en el baby boomer, creemos que no puede usarse en otros tonos, pero puedes añadirle el tono azul para obtener una combinación única.

: Cuando pensamos en el baby boomer, creemos que no puede usarse en otros tonos, pero puedes añadirle el tono azul para obtener una combinación única. Blush Nails : Con el color azul claro en el centro, hay que difuminarlo con una esponja para que obtenga el efecto de rubor; agrega decoraciones en plateado o estrellas.

: Con el color azul claro en el centro, hay que difuminarlo con una esponja para que obtenga el efecto de rubor; agrega decoraciones en plateado o estrellas. Estilo mar : En todas las uñas usa el mismo color, pero en el anular, agrega el efecto marmoleado; va a parecer que tienes olas de mar.

: En todas las uñas usa el mismo color, pero en el anular, agrega el efecto marmoleado; va a parecer que tienes olas de mar. Blue ombré : El efecto ombré se encuentra en tendencia; puedes hacer la transición con azul y blanco.

: El efecto ombré se encuentra en tendencia; puedes hacer la transición con azul y blanco. Cat eye y polka dots: Coloca una base de azul pastel con efecto cat eye, para encima colocar patrones de puntos pequeños.

¿Qué combina con el azul pastel?

Por suerte, el color azul pastel tiene muchas oportunidades de combinarse, ya sea dentro de los diseños de uñas coreanas o con el outfit que vamos a llevar. Pueden ser con colores neutros como el blanco, gris, beige y crema; también pueden ser con subtonos del mismo color o con colores cálidos como el coral o rosa.

Por otro lado, es posible fusionarlo con tonalidades de marrón claro y doradas. Considera las fusiones para que puedas lucir al máximo tu manicura perfecta y estilizada . No esperes más y aprovecha todos los consejos que te dimos para que presumas uñas de impacto.