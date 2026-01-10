5 diseños de uñas utilizando el color PANTONE del 2026

Pantone es la empresa que se encarga de otorgar un lenguaje universal para el manejo de color, esto es para que diversas industrias puedan controlar y describir ciertos tonos. Este manejo se hace a través de asignaciones de códigos y nombres a cada color. Cada año se elige cuál será el que dominará el año. En esta ocasión, en 2026 el color es PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, el cuál destaca por ser un tono similar al blanco y que de acuerdo con Pantone busca proporcionar “un refugio de limpieza visual que inspira bienestar y ligereza”.

Este color sin duda se puede llevar en el diseño de tus uñas , es por eso que te damos 5 ideas que serán perfectas para llevar a cabo.

1.- Diseño corto y cuadrado: Este diseño de uñas destaca por ser minimalista y transmitir limpieza, lo que busca el color del año, es por eso que este modelo es perfecto, sobre todo porque combina con cualquier look que decidas usar.

Uñas blancas cortas|Crédito: Pexels

2.- Uñas con efecto degradado: Mezclar colores es una de las maneras de dar originalidad y un toque especial a tus uñas. Sin embargo, está mezcla se puede hacer a través de un efecto degradado en dónde combines el Pantone 11-4201 Cloud Dancer con otro color que desees, puede ser uno más llamativo para añadir ese toque que lo haga resaltar. Si haces el diseño sobre uñas largas lucirá aún más.

Uñas con efecto degradado|Crédito: Prexels

3.- Nude con punta de color: Este diseño también conocido como modelo frances se caracteriza por tener una base en tono nude y destacar las puntas, ya sean cuadradas o en forma de almendra en un tono blanco, en este caso el color a usar será el Pantone 11-4201 Cloud Dancer. El largo de las uñas dependerá de cada persona.

Uñas nude con color en punta|Crédito: Pexels

4.- Animal Print: Añadir un tono claro como lo es el Pantone de este año en un diseño de animal print brinda balance sobre la uña, especialmente porque crea un equilibrio entre los colores llamativos y las líneas. Es perfecto para las personas que les gusta el maximalismo.

Uñas con diseño de animal print|Crédito: Pexels

5.- Color con figuras: Aplicar una base de color en el tono Pantone de este año y sobre el añadir diseños de figuras es una forma divertida de aplicar este color. Las figuras pueden ser minimalistas para que la base resalte y los diseños pueden ser en un color negro para que haya un contraste.