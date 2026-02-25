Los 5 diseños de uñas en color rosa pastel que puedes usar en la primavera 2026

Estamos a un par de semanas de que llegue la primavera en el 2026, una estación del año en la que vemos un importante cambio en el clima, la presencia de calor, el nacimiento de ciertas flores y muchos colores en el paisaje.

Para que puedas disfrutar del clima, te detallaremos 5 diseños de uñas en color rosa pastel, con el que vas a recibir la estación. Quédate para que descubras todos los estilos que puedes usar en tu próxima manicura.

¿Qué diseños de uñas hacerse en color rosa pastel?

El color rosa pastel es muy versátil, además de ser una gran alternativa para usar en la primavera del 2026, debido a que es una tonalidad muy fresca y juvenil. Con ella podrás lucir diseños de uñas juveniles que te van a encantar portar a todos lados. Considera hacerte las siguientes opciones:

Ómbre : Difumina dos colores en tu uña; en la punta, coloca un rosa ligeramente más oscuro con algunos destellos, mientras que en la cutícula, añade un color más claro. Crearás un difuminado discreto y elegante.

: Difumina dos colores en tu uña; en la punta, coloca un rosa ligeramente más oscuro con algunos destellos, mientras que en la cutícula, añade un color más claro. Crearás un difuminado discreto y elegante. Aura con amarillo : En una uña agrega el color pastel, mientras que en otra haz un efecto aura con el color. En las demás uñas agrega flores en el efecto 3D.

: En una uña agrega el color pastel, mientras que en otra haz un efecto aura con el color. En las demás uñas agrega flores en el efecto 3D. Francés con flores : Con la misma tonalidad realiza un francés y decora sobre la uña con varias florecillas.

: Con la misma tonalidad realiza un francés y decora sobre la uña con varias florecillas. Aura total en la manicura : En todas las uñas agrega el efecto aura y, con un color blanco, decora con flores sencillas.

: En todas las uñas agrega el efecto aura y, con un color blanco, decora con flores sencillas. Algo más primaveral y minimalista: Sobre un rosa más tenue, casi nude, añade stickers de flores; va a lucir elegante y femenino.

¿Qué colores se llevan en la primavera de 2026?

En cada año y estación de temporada, se detalla cuáles son los colores que van a predominar en el mundo de la belleza. Para la primavera y verano del 2026, un medio especializado en la moda ha detallado que principalmente el color rosa pastel, berenjena o azul Capri van a predominar.

Ahora podrás lucir la tonalidad sin ningún problema sobre los diseños de uñas que te compartimos, aprovechando la temporalidad de la estación para lucir fresca y al mismo tiempo elegante a cualquier evento.