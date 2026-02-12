5 diseños de uñas coreanas color verde menta para una manicura estilizada y perfecta

El color verde menta es una variante de los tonos pasteles, una tonalidad más suave que podemos usar dentro de los diseños de uñas coreanas, siendo una gran alternativa para usar, en especial cuando estamos en busca de una manicura estilizada y perfecta con un ligero tono encima.

Para que lo puedas usar, te detallaremos algunos estilos que puedes probar, ideales para un evento importante que tengas contemplado en tu calendario; las opciones te van a encantar.

¿Cuáles son las tendencias en las uñas coreanas?

La ventaja de los diseños de uñas coreanas es que cuentan con una amplia variedad de estilos, permitiendo que se adapten a los gustos de las personas. El color verde menta es muy versátil, con el cual lograrás una manicura estilizada y perfecta. Considera realizarte las siguientes opciones:

Brillos y transparencias : Agrega solamente en la punta un ‘cat eye’ verde y dale el efecto de francés; para hacerlas más llamativas, en una uña agrega un moño transparente.

: Agrega solamente en la punta un ‘cat eye’ verde y dale el efecto de francés; para hacerlas más llamativas, en una uña agrega un moño transparente. Al estilo de Jennie de Blackpink : La joven cantante, en una entrevista, llevó unas uñas verde menta muy sutiles, pero desde entonces sus seguidoras siguieron su estilo elegante y femenino.

: La joven cantante, en una entrevista, llevó unas uñas verde menta muy sutiles, pero desde entonces sus seguidoras siguieron su estilo elegante y femenino. Ómbre : Un estilo en tendencia que se destaca por llevar un ligero difuminado en la punta, donde emplean un aerógrafo para poder darle ese efecto. Agrega algunas estrellas encima.

: Un estilo en tendencia que se destaca por llevar un ligero difuminado en la punta, donde emplean un aerógrafo para poder darle ese efecto. Agrega algunas estrellas encima. Mint Chip : Para algo con más color, sobre una base del color, encima coloca puntos dispersos en color negro, o emplea un top coat con esos fragmentos. Va a parecer que traes caramelos.

: Para algo con más color, sobre una base del color, encima coloca puntos dispersos en color negro, o emplea un top coat con esos fragmentos. Va a parecer que traes caramelos. Efecto Glazed: Sobre el color en su efecto ‘jelly’, agregamos el efecto ‘Glazed’ en polvo.

¿Qué significa pintarse las uñas verdes?

Cuando nos pintamos las uñas de color verde menta o en otra de sus variantes, usualmente suele simbolizar el crecimiento y equilibrio, representando el bienestar emocional que tenemos. Incluso, hay quienes aseguran que incorporar ese look es un ritual que nos ayuda a atraer la prosperidad.

Por otra parte, quienes usan esas tonalidades se destacan por ser versátiles y tener características de liderazgo. En tu próxima visita al salón de belleza, usa algunos de los diseños de uñas coreanas que te compartimos para que luzcas una manicura estilizada y perfecta.