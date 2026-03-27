7 diseños de uñas cuadradas ideales para la primavera

La manicura es un mundo muy versátil por lo que temporada a temporada van cambiando las tendencias. Para este 2026 las uñas cortas son lo más utilizado porque brindan un aire natural y cómodo.

Al Extremo | Programa 26 de marzo del 2026

Esta primavera las uñas cortas no solo brindan practicidad, sino que también dan una sensación de manicura arreglada sin excesos. Por otro lado, si le sumamos la forma cuadrada que dan un estilo moderno y sofisticado.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas cuadradas?

Contraste de colores

Uno de los primeros diseños nos lleva al rosa pastel que es un color que no falla porque se puede combinar con todo. A esto le sumamos tonos ligeramente más intensos que aportan un contraste sutil y especial, mientras que detalles como líneas irregulares permiten mantener una estética minimalista con un toque original.

Estampado animal

Luego nos encontramos con un diseño que no falla que es el animal. Uno de los estilos más utilizados es el de cebra en blanco y negro que es muy elegante, pero también original para las uñas cortas cuadradas.

Con ondas

Uno de los clásicos atemporales es la francesa, pero se ha reinventado constantemente. Una propuesta se relaciona con sustituir la línea recta por ondas suaves. Esto aporta un toque creativo sin dejar de lado la elegancia que caracteriza a este diseño.

Con flores

Para la primavera no pueden faltar las flores por lo que es un diseño que tienes que probar. Si utilizas el amarillo mantequilla elevarás tu look a otro nivel. Una forma original de incorporarlo es a través de la icónica manicura francesa, combinándolo con un delicado estampado de flores que recuerda a las margaritas.

Uñas metalizadas

Este es un estilo muy original y fácil de replicar. Lo que tienes que hacer es utilizar un esmalte que añada ese efecto o polvos glaseados para transformar cualquier color, como un rojo intenso, en una manicura impactante.

Con brillos

Haz el diseño sobre una base con efecto glazed, añadir pequeñas partículas metalizadas aporta un toque luminoso y sofisticado. Este diseño conserva la estética natural, cuidada y sencilla que se impone como tendencia en 2026.

Uñas francesas con brillos

Por último, tenemos una nueva reversión de la manicura francés que es una propuesta original y que utiliza el tono rosa. La base tradicionalmente es blanca o rosa pastel, se realza con un esmalte brillante que se encarga de que este diseño no pase desapercibido.