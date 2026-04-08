7 diseños de uñas para dedos arrugados

Al tener los dedos arrugados, es fundamental buscar estilos de uñas que nos ayuden a tener un aspecto más juvenil, que nos otorgue un efecto de mayor luminosidad, además de desviar la mirada hacia nuestra manicura.

Ventaneando | Programa completo 8 de abril de 2026

Es así que hemos consultado con la inteligencia artificial para conocer cuáles son los 7 diseños de uñas que debes hacerte si tienes unas manos así, estilos elegantes que te harán lucir hermosa en la semana.

¿Qué uñas usar en dedos arrugados?

Al tener los dedos arrugados, es usual que ciertas líneas sean más marcadas, por lo que es importante escoger diseños de uñas que nos ayuden a disimular esas marcas, aportando brillo en la piel y generando que la mirada se dirija exclusivamente a tus manos. Por eso Gemini recomienda hacer lo siguiente:

Tonos nudes y rosados: Colores que imitan el tono de piel, suavizan las texturas que tengamos, evitando que resalten las líneas.

Rojo clásico: Opta por aquellos que tengan destellos anaranjados, ya que lograrás tener pieles más radiantes. Siempre opta por manicuras cortas o medias.

Micro-french: Una delgada línea en la punta de tu uña te ayudará a tener un look más pulido; para darle más luz, escoge usarlo en plateado o dorado.

Metalizados suaves: Lograrás tener un reflejo de luz, disimulando las líneas que tengas en tus manos.

Baby Boomer: Transición suave de rosa en la base y una punta blanca, un look juvenil que nunca falla.

Azul cobalto o borgoña: Son colores oscuros que van a alejar la mirada, centrándose solamente en tu uña.

Diseños minimalistas con espacios negativos: Opta por aplicar puntos pequeños en la base o una línea vertical sobre tu uña natural.

¿Qué estilo de uñas estiliza más la mano?

Además de los diseños de uñas anteriores, hay otras características que debes tener en cuenta al momento de escoger tu manicura para tus dedos arrugados, con la que vas a lograr lucir unas manos juveniles. Considera lo siguiente: