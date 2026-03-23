7 diseños de uñas para dedos cuadrados

Dentro de la población hay ciertas personas que se destacan por tener los dedos cuadrados, situación que es importante considerar al momento de hacernos diseños de uñas, ya que esa decisión se encargará de estilizar y alargar los dedos, o de generar un efecto poco favorecedor.

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Para facilitarte la decisión al acudir al salón de belleza, te detallaremos cuáles son los estilos que debes escoger, con los cuales vas a lograr estilizar visualmente. Toma nota de las recomendaciones que te haremos.

¿Qué diseños de uñas usar en dedos cuadrados?

El Modo IA de Google detalla que, al momento de escoger diseños de uñas para dedos cuadrados, debemos buscar aquellos que nos ayuden a alargar visualmente, además de suavizar los ángulos rectos que tengan las extremidades; para ello podemos jugar con ciertos colores y efectos:

Micro-french : Su línea blanca delgada ayuda a dar elegancia sin acortar el dedo, ideal para usar en uñas cuadradas cortas, además de redondear.

: Su línea blanca delgada ayuda a dar elegancia sin acortar el dedo, ideal para usar en uñas cuadradas cortas, además de redondear. Tonos oscuros : A diferencia de otras formas de dedos, el color oscuro como el rojo vino o berenjena nos ayuda a realzar las líneas estructuradas.

: A diferencia de otras formas de dedos, el color oscuro como el rojo vino o berenjena nos ayuda a realzar las líneas estructuradas. Nude con detalles florales : El uso de colores nude en la base con decoraciones de flores nos dará un efecto de mayor longitud.

: El uso de colores nude en la base con decoraciones de flores nos dará un efecto de mayor longitud. Figuras geométricas con un estilo minimalista : Las líneas rectas o el uso de puntos estratégicos nos van a ayudar a alargar y estilizar.

: Las líneas rectas o el uso de puntos estratégicos nos van a ayudar a alargar y estilizar. Forma “squoval” : Se destaca por darle a la uña una forma cuadrada con los bordes redondeados; va a suavizar los bordes.

: Se destaca por darle a la uña una forma cuadrada con los bordes redondeados; va a suavizar los bordes. Encaje negro : Un diseño que es muy versátil, moderno y se adaptará a la forma de tus dedos.

: Un diseño que es muy versátil, moderno y se adaptará a la forma de tus dedos. Rojo cálido: Una tonalidad que, con sus tonos anaranjados, nos ayudará a rejuvenecer la piel de tus manos.

¿Qué forma de uñas estiliza más las manos?

A diferencia de otras manicuras donde se recomienda el uso de uñas almendra y ovalada, en los dedos cuadrados las recomendaciones son muy distintas, ya que con ellas se lograrán diseños de uñas más naturales y con un aspecto más suave para nuestras manos.

En esos casos se recomienda el uso de la forma cuadrada natural y corta; las ‘squoval’, donde se redondean las esquinas; y el ‘tapered square’, que se destaca por ser cuadrada pero ligeramente más estrecha en la punta; no es igual al coffin o a la almendrada.