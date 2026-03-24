5 diseños de uñas cortas para personas con braquidactilia: Te ayudarán a estilizar los dedos

Sabemos que las uñas son actualmente un punto que la mayoría de las mujeres gustan, ya que le dan estética y mejoran visiblemente la forma de los dedos; sin embargo, suele ser un problema algunas veces, ya que la forma de los dedos y de las uñas es cambiante para cada ser humano. Incluso existen malformaciones como la braquidactilia, que es una malformación congénita hereditaria caracterizada por el acortamiento de los dedos de manos o pies debido al desarrollo insuficiente de las falanges o metacarpianos. Si bien se escucha preocupante, las expertas en uñas pueden solucionarlo y, algunas veces, las uñas son la solución, ya que con acrílico y diseños estéticos pueden darle el toque necesario a tus dedos.

¡5 diseños de uñas para dedos con braquidactilia!

1. Diseños con punta cuadrada en color azul

La uña con terminación en cuadrado te ayudará a disimular el ancho de tu uña natural, creando una estructura proporcional a las demás, ayudando a estilizar; y en tonos degradados de azul son ideales para no llamar demasiado la atención, pero sí lucir fresca y elegante.

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2. Diseño con punta francesa y algún diseño

La punta francesa es ideal para la discreción, ya que aunque no es llamativa permite tener un aspecto elegante y estético. Si bien la punta cuadrada, como lo mencionamos, te ayuda a disimular, es necesario entender que la punta francesa por sí sola podría enaltecer esta malformación, por lo que agregar detalles en tonos claros como flores es perfecto para disimular.

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3. Uñas en tonos pastel con brillos

Los colores pastel son perfectos para conservar la naturalidad de la uña, pero darle un toque de brillo en la parte inferior donde nace la uña y pegado a la cutícula ayudará a darle un plus extra para disimular la forma de tu uña, creando la ilusión de uniformidad y estilizando la mano.

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4. Uñas cuadradas en tonos blancos

Es importante sin duda los tonos en este tipo de uñas, ya que se busca discreción y elegancia; por ello, el tono blanco en uñas con terminación cuadrada es ideal para disimular la proporción de tu dedo, dándole un estilo limpio y glamuroso a tu mano.

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5. Uñas cortas con punta redonda

Las puntas redondas también ayudan a disimular los dedos con esta malformación, en especial cuando son cortas, ya que ayudan a suavizar la forma y dar un enfoque estético a los dedos; busca que sean en tonos claros.