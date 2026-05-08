5 diseños elegantes para uñas con gelish

La manicura se va adaptando a todas las temporadas por lo que podemos encontrarnos con diversos diseños y colores que hacen lucir tus looks a un nivel más elevado.

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En este mes nos encontramos en plena primavera, pero aproximándonos al verano por lo que los diseños son más coloridos y vibrantes. De esta manera es que te vamos a contar sobre 5 diseños ideales para que luzcas tus manos.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas gelish?

Si tienes que renovar tus uñas próximamente pues podrás inspirarte en estas hermosas ideas que hará que tus manos luzcas perfectas.

Uñas con colores para disfrutar de la temporada

Esta es una temporada de colores por lo que si quieres resaltar, pero no perder la elegancia pues tienes que optar por esta combinación de colores que incluye del rosa al verde. Es sin duda una de las grandes opciones.

Polka dot nails lleno de colores

Sin dudas, esta temporada ha llegado con los polka dot nails como protagonistas. Los lunares nos permiten jugar con los colores, los tamaños y las posiciones. Juega con tu imaginación y obtén unas manos super bellas.

Glazed Nails, el estilo que tus uñas necesitas

Las Glazed Nails se han mantenido en el tiempo por lo que son las favoritas de esta primavera. En esta ocasión puedes añadir color para darle más estilo, o bien mantenerlo natural.

Nail art con flores: los clásicos nunca mueren

Por otro lado, tenemos las flores que son típicas de la época. En esta oportunidad puedes optar por un estilo más clásico o llamativo, pero no los dejes fuera, pues son un must en esta temporada. Además, juega con los colores y las dimensiones.

Fresas: la nueva tendencia viral

Por último, tenemos este estilo que nos presenta a las fresas un clásico que no puede faltar. Estos dibujos le dan vida a tus manos, pero tu puedes jugar con los diseños y tonos para obtener una manicura hermosa.