5 diseños de uñas ‘glazed’ que debes usar en pies para lucir tus sandalias

Los diseños de uñas ‘glazed’ se destacan por tener un brillo impactante; es usual que muchas mujeres apliquen ese efecto en las manos, pero olvidamos que fácilmente podemos usarlos en los pies, siendo una gran opción para tener una pedicura juvenil.

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Para que no lo debas pasar, te detallaremos 5 estilos que debes usar, siendo grandes alternativas para lucir tus sandalias en los siguientes días de intenso calor.

¿Qué diseños de uñas usar en pies?

Los diseños de uñas ‘glazed’ se destacan por ser un estilo recomendado para usar en manos o pies, ya que su intenso brillo nos ayuda a darle un aspecto más fresco. Para que puedas lucir tus sandalias en el calor, te detallaremos qué opciones de pedicura usar con el efecto:

Rosa : Ideal si te gustan los tonos más suaves o nudes; dicho brillo se encargará de darle un ligero toque más llamativo.

: Ideal si te gustan los tonos más suaves o nudes; dicho brillo se encargará de darle un ligero toque más llamativo. Perlado : Escoge un tono blanco lechoso o con un subtono rosa y encima agrega el efecto.

: Escoge un tono blanco lechoso o con un subtono rosa y encima agrega el efecto. Azul pastel : La realidad es que el efecto puedes usarlo en cualquier tonalidad de pastel; va a lucir increíble.

: La realidad es que el efecto puedes usarlo en cualquier tonalidad de pastel; va a lucir increíble. Francés clásico : Un estilo que nunca pasa de moda, además de lucir increíble con el efecto glaseado.

: Un estilo que nunca pasa de moda, además de lucir increíble con el efecto glaseado. Marrón o colores tierra: Ideal para quienes aman usar colores oscuros o cálidos; les dará un brillo único.

¿Cuál es la mejor forma de uñas para los pies?

A diferencia de las manos, en el caso de los pies la forma de las uñas es muy importante. Se recomienda usarlas rectas, ya que al tenerlas redondas nos arriesgamos de que puedas enterrarse o encarnarse, siendo una sensación incómoda que nos llevará al doctor para atender la molestia.

También se recomienda optar por una pedicura que no sobrepase la yema de los dedos, ya que puede generar deformaciones, acumulación de suciedad y la formación de microorganismos. No esperes más, realízate los diseños de uñas ‘glazed’ para que puedas lucir los estilos con tus sandalias favoritas en la primavera-verano.