Uñas glazed originales 2026: 5 diseños modernos para usar en la primavera

Las uñas glazed son un efecto original y único que debes usar; se destaca por ser un estilo innovador, el cual le aporta un suave brillo que las hace lucir sofisticadas, siendo una gran alternativa para quienes no desean estilos tan llamativos en sus manos.

Noticias Zacatecas del 2 de marzo 2026

Para que puedas disfrutar del estilo, te detallaremos 5 diseños modernos, ideales para ser usados durante la primavera; serán alternativas que vas a querer usar todos los días y en cualquier evento importante.

¿Qué diseños de uñas modernos puedo usar?

En la actualidad ya hay una amplia gama de diseños modernos para usar uñas glazed, permitiendo que dichos estilos puedan adaptarse fácilmente a las manos de las mujeres y a sus gustos. Por eso considera usar las siguientes alternativas en la primavera:

Arcoíris de colores : Con ayuda de una esponja, coloca tonos rosas, morados y amarillos, para encima colocar el efecto; va a parecer que tienes un arcoíris en tu manicura.

: Con ayuda de una esponja, coloca tonos rosas, morados y amarillos, para encima colocar el efecto; va a parecer que tienes un arcoíris en tu manicura. Leche de lavanda : Como base, coloca un color lila, lo más similar a la lavanda, y encima coloca el efecto glazed.

: Como base, coloca un color lila, lo más similar a la lavanda, y encima coloca el efecto glazed. Matcha : Si eres amante de la bebida matcha, esta es una gran opción; solamente coloca un color similar al de la bebida y añade el ansiado efecto.

: Si eres amante de la bebida matcha, esta es una gran opción; solamente coloca un color similar al de la bebida y añade el ansiado efecto. Francés especial : Realiza la línea del clásico francés con un color amarillo pastel; encima de toda la uña coloca el glaseado.

: Realiza la línea del clásico francés con un color amarillo pastel; encima de toda la uña coloca el glaseado. Para una pedicura: Hemos estado hablando de diseños para las manos, pero es una realidad que podemos usar el efecto en los pies; van a lucir espectaculares y obtendrán un brillo discreto.

¿Qué es el efecto glazed en las uñas?

Las uñas glazed son muy populares, pero debido al efecto que usan, es usual que podamos confundirlo con los estilos cromado o perlado, pero no son lo mismo. El término “glazed” hace referencia a un brillo glaseado, similar al que se obtiene en las donas glaseadas.

Diseños modernos que parecen que van a dominar la primavera del 2026, al dar un aspecto más elegante y juvenil a nuestras manos, así que aprovecha las recomendaciones para que los solicites en tu próxima visita al salón de uñas.