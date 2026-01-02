4 diseños de uñas que te hacen lucir mayor y deberías evitar en 2026

Si para ti es importante que tu manicure no destaque los signos de envejecimiento natural en las manos, hay algunas tonalidades o estilos que es mejor evitar porque estos diseños de uñas te hacen lucir mayor. A continuación enlistaremos algunos ejemplos. Sin embargo, recuerda que lo más importante en la moda y belleza es usar las cosas que a ti te gusten y te hagan sentir bien.

Estos diseños de uñas pueden hacerte lucir mayor

|Crédito: Unsplash. Daria Dvoryanskaya

1. Uñas nude

De acuerdo con la artista Charlotte Lowe para Daily Mail, algunas tonalidades nude pueden incrementar la edad en manos maduras, sobre todo para quienes tienen un tono pálido en la piel. Esto no es una generalización, pues la gama de tonalidades nude es muy amplia y todo depende del subtono que tengas: cálido o frío.

En general, los tonos cálidos de uñas pueden dar mayor luminosidad a la piel y favorecerle, mientras algunos tonos nude pueden resaltar signos de envejecimiento.

En su lugar, la experta recomienda inclinarse hacia los tonos rojos cálidos, que cumplen con la misión de iluminar las manos.

2. Demasiado glitter

Los manicures repletos de glitter suelen ser muy bonitos y llamativos, sobre todo cuando hasta puedes apreciar la textura en las uñas. Sin embargo, el glitter demasiado recargado puede atraer la atención hacia la textura de la piel y resaltar si hay resequedad.

Para sustituir los diseños así, una opción es recurrir al manicure con shimmer, es decir, con reflejos y efectos de brillo más tenues; también quedan súper los efectos iridiscentes.

3. Uñas con punta cuadrada

Los diseños de uña con bordes afilados o rectos en dedos cortos pueden atraer la atención hacia las imperfecciones. Los cortes tipo almendra u ovalados, o simplemente un borde redondeado, logran hacer el efecto contrario alargando los dedos.

4. Diseños maximalistas

Es mucho más favorecedor para las manos maduras agregar detalles sutiles como toques de brillo o aplicaciones pequeñas, en lugar de usar diseños muy recargados o saturados.