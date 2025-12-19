10 ideas de uñas cortas con brillo para ser la más elegante en tu fiesta de Año Nuevo

Cuando pensamos en el look de Año Nuevo, normalmente llegan a la mente elementos con brillo; por supuesto, eso también se traslada al maquillaje y manicure. Sin embargo, una idea errónea es que para lucir un diseño increíble en tus manos debes conseguir una longitud muy grande en las uñas. Para demostrarte lo contrario, aquí te mostramos algunas ideas de uñas cortas con brillo para Año Nuevo.

¡Llénate de brillo! Inspírate con estas ideas para tus uñas cortas en Año Nuevo

1. Brillo cálido

Pocas combinaciones son tan adecuadas para esta época de fiestas como el rojo con dorado. En este diseño se intercalan algunas uñas cubiertas completamente de brillo y otras con un fondo de color sólido y una estrella brillante que abarca gran parte de la superficie.

2. Uñas milky con brillo

A menudo pasa desapercibida la combinación entre el color blanco y el dorado, pero es una de las más elegantes y sofisticadas que puedes llevar en tus uñas. Aquí tenemos un ejemplo, donde el fondo tiene un efecto milky o "lechoso" y los detalles festivos se añadieron con brillo dorado.

3. Uñas de Año Nuevo con toque dark

El brillo dorado en tus uñas de Año Nuevo puede resaltar muy bonito con un fondo de color fuerte y sobrio, como este tono de verde; para que sea más festivo, puede tener detalles con forma de estrella.

4. Uñas con confeti

De nuevo tenemos una mezcla de rojo y dorado, pero esta vez en diamantina que cubre algunas uñas enteras y en otras solo la mitad. Para equilibrar el look, también hay algunas uñas en un sofisticado tono vino.

5. Relojes dorados

Si quieres llevar dibujos más alusivos al Fin de Año puedes añadir, por ejemplo, relojes. Este diseño incorpora esa idea y la fusiona con copos de nieve y estrellas. También es original la mezcla entre blanco, negro y dorado.

