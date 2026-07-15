Por qué dormir tarde y ser noctámbulo te hace subir de peso

La alimentación y la actividad física son los pilares de un organismo saludable y del control efectivo del peso corporal. Sin embargo, existen diversos factores que deben tomarse en cuenta porque pueden estar afectando nuestros esfuerzos por prevenir el sobrepeso.

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En esta oportunidad, y de acuerdo a las alertas que advierten especialistas de la salud, el foco se posa sobre el noctambulismo y su impacto en el control del peso corporal.

¿Qué es el noctambulismo?

Un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) precisa que el noctambulismo hace referencia a cuando una persona permanece activa en horas nocturnas. En este sentido, la psicóloga Carolina Escobar Briones remarca que, después de una noche de no dormir bien, “nos sentimos irritables, cansados y no nos podemos concentrar bien”, además de que “nos afecta a nivel emocional” y nos exponemos “a desarrollar depresión y ansiedad”.

Al respecto, investigadores de la Universidad de Northwestern (Chicago) advierten que las personas que trasnochan habitualmente consumen más calorías en la noche y comen más comida rápida que las que se acuestan y levantan temprano.

¿Cómo afecta el noctambulismo al peso corporal?

Lo señalado ha despertado alertas en el mundo científico debido al impacto del noctambulismo en el sobrepeso de las personas. “Las personas nocturnas tienden a comer más tarde, eligen alimentos menos nutritivos, acumulan más grasa abdominal y muestran un mayor riesgo metabólico”, señala un artículo de la revista científica Frontiers in Nutrition.

Esta afirmación se desprende de un estudio que da cuenta sobre el por qué dormir tarde y ser noctámbulo nos hace subir de peso. Uno de los puntos destacados es que estas quienes tienen una vida noctámbula tienen una alimentación que por lo general es tarde, algo que altera el reloj biológico interno y dificulta que el cuerpo procese los alimentos de manera eficiente.

Por otro lado, los expertos remarcan que el hábito de dormirse tarde altera biomarcadores clave en la sangre, por lo que se elevan los niveles de insulina, triglicéridos y leptina, favoreciendo el incremento de peso, la acumulación de grasa en la zona abdominal y, por ende, el riesgo de desarrollar obesidad.