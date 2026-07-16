Jazmín de MasterChef 24/7 y su regreso a México: la historia de La Cruz Bakery, su panadería familiar

En las redes sociales de Jazmín se sigue contando su historia. Una de las recientes publicaciones en Instagram, Facebook y otras plataformas digitales habla de cómo fue el regreso a México de la cocinera de MasterChef 24/7 y cómo su familia volvió a emprender con una panadería: La Cruz Bakery, misma que hasta la fecha sigue funcionando.

La historia de La Cruz Bakery, la panadería familiar de la cocinera de MasterChef 24/7

En una publicación pasada, dieron a conocer que la cocinera de Nayarit emprendió en Estados Unidos con su primer restaurante, sin embargo debido a diversos motivos ella y su familia decidieron cerrar las puertas de su cafetería y regresar a México. La determinación llegó también con nuevos retos.

"La cruz bakery: volver a empezar también es ganar", señala el texto en el que explican que después de cerrar una etapa en Estados Unidos, Jazmín y su familia tomaron una decisión de regresar a La Cruz de Huanacaxtle, un pueblo ubicado entre Bucerías y Punta Mita, en el que los esperaban "sus raíces, su gente, sus amigos y esa vida que tanto extrañaban".

Aseguran que volver fue empezar desde abajo otra vez, y en su objetivo de encontrar el negocio familiar que los ayudara a mantenerse, llegaron llegaron los chilaquiles y los tacos, pero advierten que siempre poniendo el corazón en el trabajo. Aunque las dificultades no faltaron, como el que la mudanza tardó meses en llegar, que algunas cosas no llegaron completas, hubo planes atrasados y días pesados.

"Con lo que tenían, con lo que sabían y con muchas ganas de levantar otro sueño, nació La Cruz Bakery. Una panadería familiar hecha con esfuerzo, cariño y esa terquedad bonita de la gente que no se rinde", se lee en la publicación que en Instagram ha recibido más de 11 mil "Me gusta" de la comunidad que Jazmín ha formado en redes sociales.

MasterChef 24/7: ¿Cuáles son los negocios de Jazmín y su familia?

Luego de un convenio positivo y de un intercambio con una empresa, la cocinera de MasterChef 24/7 y su familia pudieron llevar un horno que cambió la calidad de su pan. "Para La Cruz Bakery, eso significó crecer, mejorar y seguir demostrando que los sueños también se amasan con trabajo, corazón y un chi#8$ de fe".

En la panadería familiar Jazmín volvió a estar al frente y tiempo después llegó Hamburguesas los Mdfkrs, negocio ubicado en la plaza de La Cruz de Huanacaxtle, en el que además de hamburguesas ofrecen hotdogs estilo Sonora.

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