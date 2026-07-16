5 consejos para tener una cocina más sustentable como en MasterChef 24/7

Hoy en día, la alta cocina ya no solo mide el sabor y el emplatado, sino también el impacto ambiental de cada receta. Adoptar prácticas ecológicas como lo hacen en MasterChef 24/7 tras los sartenes se ha vuelto una necesidad global.

Curiosamente, las mejores soluciones para diseñar un menú respetuoso con el entorno no provienen de tecnologías complejas, sino de sabidurías tradicionales que la organización Food Print ha compartido.

Como bien señalaban diversos autores de libros de cocina en la década de 1970, el consumo desmedido de productos ultraprocesados y el exceso de carne en la dieta occidental es un fenómeno sumamente reciente. Retomar el control de nuestra alimentación es posible, y aquí te compartimos cinco consejos inspirados en el reality para transformar tu cocina en un espacio verdaderamente sustentable.

Cómo cocinar de manera sustentable en casa

Planificación inteligente

El primer paso para evitar el desperdicio en la cocina es la organización. Planificar las comidas de la semana evita las compras de pánico y las compras excesivas.

Creatividad con las sobras

Además, un verdadero cocinero demuestra su talento al transformar las sobras del día anterior en platillos completamente nuevos y atractivos, reduciendo a cero el desperdicio orgánico.

Priorizar el reino vegetal

Para equilibrar la balanza ecológica, resulta indispensable diversificar los ingredientes del menú cotidiano. Reducir paulatinamente los productos de origen animal y colocar al centro del plato a las legumbres, los cereales integrales, las frutas y las verduras no solo beneficia la salud, sino que aligera drásticamente la huella de carbono de cada bocado.

Consumo local, de temporada y a granel

La frescura se nota en el paladar. Comprar alimentos según la temporada garantiza un mejor sabor y menor transporte de mercancías. Siempre que sea posible, prefiere las compras a granel para evitar envases plásticos innecesarios. Acercarse a los agricultores de tu región , unirse a cooperativas locales de consumo o, incluso, aventurarse a cultivar algunas hierbas y hortalizas en el jardín de casa marca una diferencia abismal.

Dominar la conservación tradicional

Aprender técnicas tradicionales de conservación como el encurtido, el enlatado, el secado y el congelamiento correcto de los alimentos permite prolongar la vida útil de los insumos de temporada. Estas herramientas, muy valoradas por los jueces del programa, evitan que las cosechas abundantes terminen en el bote de la basura.

