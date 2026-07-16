5 postres económicos y fáciles de hacer para ver la clausura del Mundial 2026

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de llegar a su final, pero no significa que la emoción por el futbol se detenga, pues será el próximo domingo 19 de julio del 2026 cuando se vivirá el final de la máxima fiesta deportiva y lo que promete ser el espectáculo de medio tiempo más visto de la historia.

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5 ideas de postres sencillos ideales para ver la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de comenzar y será este 19 de julio cuando los fanáticos del deporte más visto del mundo podrán compartir con su familia y amigos la pasión por el futbol. Y qué mejor que hacerlo compartiendo uno de estos postres fáciles de preparar y llenos de sabor.

Fresas con crema

Este clásico postre es muy sencillo de preparar, pues solo requiere mezclar media crema, una lata de leche condensada, media lata de leche evaporada, tres cucharadas soperas de crema ácida y una cucharada de esencia de vainilla, refrigerar por al menos 20 minutos para servir sobre fresas frescas.

Fresas con crema|Pexels-Canva

Pay de limón sin horno

Sorprende a todos licuando una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una barra de queso crema y el jugo de 6 limones hasta que la crema espese. Coloca la mezcla en un refractario y alterna entre capas la mezcla con galletas estilo María, decora y congela por lo menos durante 3 horas.

Pay de limón sin horno|Getty-Pexels-canva

Mousse de Chocolate Express

El mousse de chocolate es un postre con textura suave y cremosa, el cual solo requiere de 2 ingredientes, pues debes derretir a baño maría 150 g de chocolate y mezclar con 200 ml de crema para batir, en movimientos envolventes, para después reservar en el refrigerador por hasta 2 horas.

Mousse de Chocolate Express|Guetty-Canva- Pexels

Plátanos congelados con chocolate

Este saludable y rápido postre solo requiere de cortar 2 plátanos en rodajas, 1 taza de chocolate derretido y, si gustas, crema de cacahuate. Para comenzar, es importante colocar los trozos de plátano en una bandeja, cubrirlos con un poco de crema de cacahuate y chocolate y congelarlos por al menos 1 hora.

Plátanos congelados con chocolate

Gelatina de mosaico rápida

Este clásico lleno de sabor requiere 1 sobre de gelatina de agua y un sobre de gelatina de leche, la cual, al preparar, se corta en cubos y se mezcla con una taza de leche condensada, pasa a refrigeración hasta que condense.

Gelatina de mosaico rápida|guetty-Canva

Este domingo se disputará el encuentro deportivo más importante del mundo y es el pretexto perfecto para convivir con familiares y amigos, y si te preguntas cómo sorprenderlos, sigue alguna de estas recetas y sorprende a todos con un postre sencillo pero lleno de sabor.