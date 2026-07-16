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No tires el pollo rostizado que te sobró: 3 ideas para reutilizarlo y ahorrar en la cena

No debes tirar las sobras y es que podrás usarlos en estas recetas sencillas.

No tires el pollo rostizado que te sobró: 3 ideas para reutilizarlo y ahorrar en la cena
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Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

El pollo rostizado es una de las comidas más populares de todas y que se puede conseguir en cualquier sitio de venta de comidas rápidas y que tiene la particularidad de asarse a la parrilla y que le da un sabor diferente. Sin embargo, cuando sobran restos de esta comida, hay personas que suelen tirar las sobras, y estamos cometiendo un error, y es que los expertos dieron tres ideas para que tengas en cuenta con tres recetas rápidas y en donde podrás ahorrar dinero en la cena.

Tal como mencionamos, el pollo rostizado es una de las maneras más fáciles de comer el pollo y que por lo general no requiere de demasiada preparación, teniendo en cuenta que se coloca sobre la parrilla y debemos aguardar un par de horas para que esté bien cocido. Es perfecto para disfrutar en familia y que se puede acompañar con una rica ensalada. Pero, el gran problema pasa cuando quedan restos de esta comida y no sabemos qué hacer con él.

Si todavía tienes pollo rostizado y no sabes qué hacer con él, no debes preocuparte, porque te compartiremos tres recetas fáciles de hacer y que te permitirán aplicar para la cena, siendo algo rápido y que les encantará a todos.

3 ideas para reutilizar el pollo rostizado

Ensalada de pollo rostizado

Ingredientes:

  • 2 tazas de pollo rostizado deshebrado
  • Lechuga romana picada
  • 1 jitomate en cubos
  • ½ pepino en rodajas
  • ¼ cebolla morada fileteada
  • Aguacate en rebanadas
  • Jugo de limón, aceite de oliva y sal y pimienta

Elaboración:

  1. Colocar las verduras en un gran recipiente
  2. Incorporar el pollo
  3. Agregar el aguacate
  4. Aliñar con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta
  5. Mezclar suavemente

Tacos de pollo

Ingredientes:

  • ½ cebolla picada
  • 2 tazas de pollo deshebrado
  • 2 jitomates picados
  • Tortillas de maíz
  • Cilantro picado
  • Aceite

Elaboración:

  1. Sofreír las cebollas hasta que estén transparentes
  2. Agregar el jitomate y cocinar unos minutos
  3. Incorporar el chile y el pollo
  4. Cocinar durante 5 minutos para integrar los sabores
  5. Servir en tortillas calientes y acompañar con cilantro, cebolla y limón

Hamburguesas de pollo:

Ingredientes:

  • 1 huevo
  • 2 tazas de pollo rostizado finamente picado
  • ½ taza de pan molido
  • 2 cdas de cebolla picada
  • Sal y pimienta
  • Lechuga y jitomate
  • Pan para hamburguesa
  • Queso (opcional)

Preparación:

  1. Mezclar el pollo con el huevo, el pan molido, la cebolla, sal y pimienta
  2. Formar las hamburguesas con las manos
  3. Cocinar en una sartén con aceite hasta que estén doradas por ambos lados
  4. Servir dentro de los panes junto con el jitomate, la lechuga y el queso

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