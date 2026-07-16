No tires el pollo rostizado que te sobró: 3 ideas para reutilizarlo y ahorrar en la cena

El pollo rostizado es una de las comidas más populares de todas y que se puede conseguir en cualquier sitio de venta de comidas rápidas y que tiene la particularidad de asarse a la parrilla y que le da un sabor diferente. Sin embargo, cuando sobran restos de esta comida, hay personas que suelen tirar las sobras, y estamos cometiendo un error, y es que los expertos dieron tres ideas para que tengas en cuenta con tres recetas rápidas y en donde podrás ahorrar dinero en la cena.

Tal como mencionamos, el pollo rostizado es una de las maneras más fáciles de comer el pollo y que por lo general no requiere de demasiada preparación, teniendo en cuenta que se coloca sobre la parrilla y debemos aguardar un par de horas para que esté bien cocido. Es perfecto para disfrutar en familia y que se puede acompañar con una rica ensalada. Pero, el gran problema pasa cuando quedan restos de esta comida y no sabemos qué hacer con él.

Si todavía tienes pollo rostizado y no sabes qué hacer con él, no debes preocuparte, porque te compartiremos tres recetas fáciles de hacer y que te permitirán aplicar para la cena, siendo algo rápido y que les encantará a todos.

3 ideas para reutilizar el pollo rostizado

Ensalada de pollo rostizado

Ingredientes:



2 tazas de pollo rostizado deshebrado

Lechuga romana picada

1 jitomate en cubos

½ pepino en rodajas

¼ cebolla morada fileteada

Aguacate en rebanadas

Jugo de limón, aceite de oliva y sal y pimienta

Elaboración:



Colocar las verduras en un gran recipiente Incorporar el pollo Agregar el aguacate Aliñar con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta Mezclar suavemente

Tacos de pollo

Ingredientes:



½ cebolla picada

2 tazas de pollo deshebrado

2 jitomates picados

Tortillas de maíz

Cilantro picado

Aceite

Elaboración:



Sofreír las cebollas hasta que estén transparentes Agregar el jitomate y cocinar unos minutos Incorporar el chile y el pollo Cocinar durante 5 minutos para integrar los sabores Servir en tortillas calientes y acompañar con cilantro, cebolla y limón

Hamburguesas de pollo:

Ingredientes:



1 huevo

2 tazas de pollo rostizado finamente picado

½ taza de pan molido

2 cdas de cebolla picada

Sal y pimienta

Lechuga y jitomate

Pan para hamburguesa

Queso (opcional)

Preparación:

