No tires el pollo rostizado que te sobró: 3 ideas para reutilizarlo y ahorrar en la cena
No debes tirar las sobras y es que podrás usarlos en estas recetas sencillas.
El pollo rostizado es una de las comidas más populares de todas y que se puede conseguir en cualquier sitio de venta de comidas rápidas y que tiene la particularidad de asarse a la parrilla y que le da un sabor diferente. Sin embargo, cuando sobran restos de esta comida, hay personas que suelen tirar las sobras, y estamos cometiendo un error, y es que los expertos dieron tres ideas para que tengas en cuenta con tres recetas rápidas y en donde podrás ahorrar dinero en la cena.
Tal como mencionamos, el pollo rostizado es una de las maneras más fáciles de comer el pollo y que por lo general no requiere de demasiada preparación, teniendo en cuenta que se coloca sobre la parrilla y debemos aguardar un par de horas para que esté bien cocido. Es perfecto para disfrutar en familia y que se puede acompañar con una rica ensalada. Pero, el gran problema pasa cuando quedan restos de esta comida y no sabemos qué hacer con él.
Si todavía tienes pollo rostizado y no sabes qué hacer con él, no debes preocuparte, porque te compartiremos tres recetas fáciles de hacer y que te permitirán aplicar para la cena, siendo algo rápido y que les encantará a todos.
3 ideas para reutilizar el pollo rostizado
Ensalada de pollo rostizado
Ingredientes:
- 2 tazas de pollo rostizado deshebrado
- Lechuga romana picada
- 1 jitomate en cubos
- ½ pepino en rodajas
- ¼ cebolla morada fileteada
- Aguacate en rebanadas
- Jugo de limón, aceite de oliva y sal y pimienta
Elaboración:
- Colocar las verduras en un gran recipiente
- Incorporar el pollo
- Agregar el aguacate
- Aliñar con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta
- Mezclar suavemente
Tacos de pollo
Ingredientes:
- ½ cebolla picada
- 2 tazas de pollo deshebrado
- 2 jitomates picados
- Tortillas de maíz
- Cilantro picado
- Aceite
Elaboración:
- Sofreír las cebollas hasta que estén transparentes
- Agregar el jitomate y cocinar unos minutos
- Incorporar el chile y el pollo
- Cocinar durante 5 minutos para integrar los sabores
- Servir en tortillas calientes y acompañar con cilantro, cebolla y limón
Hamburguesas de pollo:
Ingredientes:
- 1 huevo
- 2 tazas de pollo rostizado finamente picado
- ½ taza de pan molido
- 2 cdas de cebolla picada
- Sal y pimienta
- Lechuga y jitomate
- Pan para hamburguesa
- Queso (opcional)
Preparación:
- Mezclar el pollo con el huevo, el pan molido, la cebolla, sal y pimienta
- Formar las hamburguesas con las manos
- Cocinar en una sartén con aceite hasta que estén doradas por ambos lados
- Servir dentro de los panes junto con el jitomate, la lechuga y el queso