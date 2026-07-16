Caminar por la playa después de los 50: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

A medida que pasan los años, hacer actividad física se vuelve más complejo, en especial los mayores de 50 años, por lo que los especialistas recomiendan llevar adelante una vida saludable y hay ciertos ejercicios que son sencillos, pero que esconden una gran cantidad de beneficios. En este caso, los especialistas recomendaron porqué hay que caminar por la playa después de los 50 años y cuáles son los beneficios que trae para la salud, como así también cada cuanto hay que hacerlo.

Durante el verano, hay personas que deciden cambiar su rutina de ejercicios y hacerlo sobre la playa o en el mar; por lo que suelen hacer sus caminatas o trotes en estos lugares para aprovechar así la brisa y de la tranquilidad. Pero, hay quienes no les gusta esto, teniendo en cuenta que no se sienten cómodos, aunque en el último tiempo, cada vez son más los mayores de 50 años que deciden dar un paseo descalzo sobre el mar.

No hay dudas que caminar o correr por la orilla del mar es uno de los hábitos más comunes durante el verano y es que les permitirá a muchas personas poder relajarse y conectarse con el aire puro y la naturaleza. Además, los especialistas coinciden en que esta práctica no solo contribuirá a mejorar la condición física, sino que aportará beneficios importantes para la salud, por lo que es aconsejable que lo hagan los mayores de 50 años.

Para qué sirve caminar en la playa después de los 50 años

El entrenador personal Álvaro Puche explicó la importancia de poder caminar sobre la playa a los 50 años, en especial sobre la arena húmeda, ofreciendo una base más estable, reduciendo la inestabilidad articular; y es mejor que la persona utilice la arena húmeda respecto a la arena seca para caminar. Además, los paseos en la playa implican un mayor esfuerzo físico mayor que hacerlo sobre superficies estables y es que obligará al cuerpo a activar mejor la musculatura en cada paso para mantener la estabilidad.

Recomendaciones para caminar en la playa

Por otro lado, una de las recomendaciones que dio el entrenador personal es empezar de manera progresiva, en especial si el cuerpo no está acostumbrado a caminar o correr sobre la playa, por lo que se debe dividir la actividad en varios bloques cortos, de dos o tres intervalos de 10 minutos a un ritmo ligero, pero exigente y con descansos. Además, se aconseja realizar esta actividad en días alternos para que tendones, articulaciones se puedan adaptar.