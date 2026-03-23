Comenzar el día con energía es algo de vital importancia al momento de tener rutinas ocupadas durante la jornada. Para ello, expertos en salud y en bienestar han dado a conocer cuál es el ejercicio ideal que te ayudará a sentir renovado después de despertar.

Esta rutina tomará menos de 30 minutos y será clave para poder darle al cuerpo el aviso de que un largo día está por venir. Además de que te ayudará a despertar y a tener más movilidad. Y sus efectos son mucho más positivos mientras más constancia y persistencia exista de parte del paciente.

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Cuál es el ejercicio ideal para empezar el día con energía

Aunque no existe un único ejercicio que sea perfecto para comenzar el día, los estudios de expertos sí señalan que la clave de despertar con energía es realizar movimientos progresivos que activen las diferentes partes del cuerpo.

El objetivo, al ser una rutina de despertar y tomar fuerza, no es cansarse, sino calentar los músculos del cuerpo y propiciar la circulación sanguínea, cosa que podemos conseguir en menos de 30 minutos si realizamos lo siguiente:

Estiramientos

De 3 a 5 minutos para combatir la rigidez. Pueden ser por pasos, primero abrazamos las rodillas al pecho mientras seguimos acostados en la cama para así estirar la espalda.

Los ejercicios de estiramiento ayudan a activar el cuerpo al despertar|Pexels: Marta Wave

Después podemos realizar algunas rotaciones del tronco mientras estamos sentados, así abriremos el pecho y mejoraremos la agilidad matinal.

Finalmente, estiraremos los brazos y las piernas para avisarle al sistema circulatorio que nos estamos preparando para una nueva jornada.

Ejercicio de bajo impacto

Unos minutos de cardio ligero al comenzar el día ayudan al organismo a activarse|Pexels: Andrea Piacquadio

Para complementar esta rutina y activarnos más podemos realizar una caminata con peso ligero, movimientos de yoga o pilates, o sentadillas y zancadas.

Cardio energizante

Los saltos de tijera son una inyección de energía para comenzar el día|Pexels: Pavel Danilyuk

Para obtener una activación más rápida de todo nuestro cuerpo, podemos inyectarle energía de forma natural con saltos de tijera rápidos, que nos activarán de inmediato, o bien con un ligero trote o marcha en el lugar para despertarnos por completo.

