Muere famoso gato Pedrito, quién dió vida a Lúculo en ‘Apocalipsis Z'; ¿qué le pasó?

La industria del cine se ha vestido de luto luego de que falleciera el famoso gato Pedrito, quién dió vida al personaje de Lúculo en 'Apocalipsis Z'. Esta noticia ha causado gran conmoción entre todos los fans del tierno felino de 6 años de edad. Si bien muchos personajes (seres humanos) del cine suelen tener amplio reconocimiento, también sucede lo mismo con animales, como fue el caso del gatio Pedrito, quién formó parte de una impactante historia y ahora deja un legado en la pantalla grande con lo que será recordado para siempre por todos los fans de la cinta.

¿De qué murió el Gato Pedrito, que interpreta a Lúculo en "Apocalipsis Z"?

De acuerdo con la información que se ha compartido, el gato Pedrito, quién interpreta a "Lúculo" en Apocalipsis Z falleció a causa de un infarto fulminante. Por su parte, la información que el director Carles Torrens señaló a un medio español, el tierno felino vivía en un estado semisalvaje en una casa muy linda ubicada en un jardín. Además de esto también expresó que Pedrito cazaba ratones. "Me parece que tuvo un ataque, un infarto fulminante, no sufrió y murió feliz en la naturaleza haciendo lo que más le gustaba.", fue parte de la declaración del cineasta.

¿Cómo fue el proceso para que el gato Pedrito formara parte de "Apocalipsis Z"?

Un dato muy importante es que Pedrito no era parte de ninguna agencia, incluso llegó a realizar varios castings, pero los intentos para que quedara en proyectos fallaba. Sin embargo, fue hasta una sugerencia del entrenador de animales de 'Apocalipsis Z: El principio del fin' que el tierno animal se sumó a la pantalla grande ya que el hombre conocía a la mascota de una señora que se comportaba como el equipo de la cinta necesitaba para que el animal pudiera ser parte de la historia.

Pedrito fue un animal muy querido, incluso el mismo escritor de de los libros originales de la película; Manel Loureiro, se encariñó con el animal y lo defendió ya que el felino era una raza distinta de la de la historia original. Por otro lado, en el rodaje de 'Apocalipsis Z: Nuevo Mundo' no hubo ningún problema con el gatito además de que la producción señaló que todos los animales de la cinta habían sido tratados con respeto y mucho cuidado.

