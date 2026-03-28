El ingrediente secreto para limpiar las mamparas de baño y dejarlas relucientes, según los expertos

Las mamparas son un objeto de suma importancia en un baño, pues es la estructura divisoria entre la ducha y el resto del espacio, donde se puede ubicar la taza o el lavabo, que puedes reemplazar con estas 7 opciones más aesthetic. Se recomienda limpiar constantemente, pero para ello hay un ingrediente secreto que las dejará relucientes, según los expertos.

De acuerdo con el químico Diego Fernández, el vidrio de las mamparas está compuesto por 2 capas diferentes, donde se forma una costra llena de minerales y otra de grasa de jabón, las cuales no desaparecerán al 100% con limpiadores comunes. Ni cloro ni detergente: este es el mejor limpiador para que el piso de tu casa rechine de limpio, según los expertos.

Los expertos recomiendan utilizar ácido, que puede ser vinagre.|Pinterest

El ingrediente secreto para limpiar las mamparas

Debido al sarro que se acumula en el vidrio de las mamparas, se recomienda actuar con algún tipo de ácido, como lo es el cítrico, vinagre blanco o el zumo de limón, que fungen como los ingredientes secretos para eliminar la suciedad de esta estructura divisoria, los cuales se recomienda utilizar de la siguiente manera:



Vinagre con agua y jabón

Vinagre con alcohol

Ácido cítrico diluido en agua

No obstante, antes de ello se recomienda quitar la grasa acumulada con un desengrasante, para después aplicar el ácido y atacar el sarro acumulado. Esto es muy común que se acumule en las mamparas, ya que es provocado por el agua caliente de la ducha.

Mientras que las grasas son causadas por los restos orgánicos que, después de secarse sobre el cristal, generan una plasta pegajosa, la cual posteriormente es difícil de eliminar. Por ello, se recomienda actuar a tiempo y no dejar pasar semanas para limpiarla.

Incluso, los expertos recomiendan secar la mampara después de la ducha o aplicar limpiadores suaves, con el objetivo de que no se formen minerales en el vidrio y salga rapidamente con el ingrediente secreto.