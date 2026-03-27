Ni cloro ni detergente: este es el mejor limpiador para el piso de tu casa, según expertos

En el mercado hay diferentes marcas de detergente y cloro que aseguran acabar con la suciedad del piso de tu casa, pero lo que muy pocas personas saben es que hay un truco casero que es el mejor limpiador y hasta los expertos lo recomiendan, sobre todo porque la fórmula secreta le sacará brillo a todo tu hogar, donde podrás utilizar objetos hechos con 7 ideas para reciclar llantas de carro viejas.

El limpiador que dejará brillante y sin malos olores el piso de tu casa se compone de 3 ingredientes primordiales: agua tibia, vinagre blanco y detergente. Este último puede ser cualquiera, pues no necesitas comprar el de las grandes marcas que tienen un precio elevado. Estas son las 4 ideas para reemplazar el portarrollos de papel de baño por opciones más aesthetic.

La mezcla de agua tibia, detergente y vinagre blanco se convierte en el mejor limpiador para los pisos de la casa.|IA

Los expertos recomiendan utilizar vinagre blanco como una alternativa económica para limpiar tu hogar, ya que ayuda a eliminar bacterias y microorganismos, así como reducir la humedad y neutralizar los malos olores que provienen de la calle, según un artículo del portal Informador.

La preparación del limpiador y los riesgos que conlleva la mezcla

El limpiador que se compone de 3 ingredientes es infalible contra la suciedad y tiene grandes beneficios, pues además de quitar las manchas, también elimina olores, aporta brillo, no deja residuos pesados y es una opción muy económica. Para lograr una buena mezcla, se deben seguir los siguientes pasos:



Agregar gotas de detergente a una tina con agua tibia Añadir medio vaso de vinagre blanco Mezclar bien los ingredientes Remojar y utilizar un trapeador.

No obstante, el limpiador que promete ser muy efectivo tiene sus puntos en contra, ya que no se puede utilizar en pisos de mármol, granito o madera sin sellar, debido a que el vinagre blanco es un ácido que puede causar corrosión, manchasy desgaste en la superficie, por lo que queda porosa y áspera, daños que son irreversibles.