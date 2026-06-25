El manicure que nació hace décadas y sigue siendo el más solicitado

El mundo de la belleza cambia constantemente, pero hay tendencias que logran resistir el paso del tiempo. Una de ellas es el manicure clásico que nació hace décadas y que hoy sigue dominando salones y redes sociales: el estilo francés. Su popularidad se debe a su apariencia limpia, elegante y versátil, capaz de adaptarse a cualquier edad y ocasión.

¿Por qué la manicure francés es un clásico del diseño de uñas?

De acuerdo con la evolución reciente de las tendencias, este estilo ha regresado con fuerza en versiones más modernas y minimalistas, como el “mini french”, inspirado en los años 90 y caracterizado por líneas más delgadas y naturales en la punta de la uña. Vogue México lo ha señalado como una de las reinterpretaciones más destacadas del manicure clásico. Esta versión ha logrado conquistar a nuevas generaciones que buscan un look sofisticado pero discreto.



El secreto de su permanencia está en su capacidad de adaptarse a diferentes estilos personales sin perder su esencia. Puede verse en uñas cortas o largas, en tonos naturales o con variaciones creativas, siempre manteniendo esa base elegante que lo caracteriza. Por eso sigue siendo una de las opciones más solicitadas en los salones de belleza alrededor del mundo.

¿Cómo nació la manicure francés?

Este diseño, conocido popularmente como manicure francés, tiene una historia que lo respalda como un verdadero clásico de la industria. De acuerdo con el portal de moda Passione Beauty, su origen se asocia con la búsqueda de un estilo limpio y natural que pudiera complementar cualquier tipo de maquillaje o vestuario. Con el tiempo, se convirtió en un estándar de elegancia dentro del mundo de la manicura.

Así luce la manicure francesa, el clásico del diseño de uñas.|(ESPECIAL/CANVA)

Hoy en día, su popularidad no solo se mantiene, sino que se expande gracias a las redes sociales y a la influencia de celebridades que lo reinventan constantemente. Esto ha permitido que el diseño siga vigente sin perder su esencia original.

Para quienes buscan un acabado moderno, una de las tendencias más virales es combinarlo con microdetalles brillantes o acabados perlados. Esta propuesta ha ganado fuerza en plataformas digitales y se ha convertido en inspiración para muchas personas.

Un ejemplo reciente en redes sociales muestra cómo este estilo puede adaptarse a propuestas creativas sin dejar de ser elegante.Este equilibrio entre tradición y modernidad explica por qué sigue siendo el manicure más solicitado incluso después de varias décadas.