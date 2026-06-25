Cómo votar PASO a PASO en MasterChef 24/7 para que tu Cocinero favorito suba al Balcón de la Salvación este 25 de junio

Esta nueva etapa de MasterChef 24/7 ha comenzado con todo y es que como sabrás la exigencia ha subido de nivel y hasta el mínimo error o decisión podría sentenciar el futuro de alguno de nuestros Cocineros dentro de este reality que está revolucionando la televisión mexicana.

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La noche de este miércoles 24 de junio vivimos la Batalla de Salvación, donde el Equipo Rojo de liderado por Daniela Parra logró conquistar a los comensales y llevarse este desafío vital para mantearse dentro de la competencia al menos una semana más, aunque esta al tener Delantal Negro desde el domingo no pudo subir al Balcón, corriendo riesgo de salir junto a los demás participantes, por los cuáles puedes votar para asegurar se permeancia, pues se han abierto votaciones.

Cómo votar en MasterChef 24/7 para subir a un Cocinero al Balcón de la Salvación

Recuerda que en MasterChef 24/7 el público es quien decide, por lo que tienes el poder de subir a tu Cocinero o Cocinera favorita al Balcón de la Salvación a través de las votaciones que se han abierto, donde contarás con 10 votos y podrías conseguir otros 10 más de manera extra de manera muy sencilla.

Para votar debes de entrar al sitio oficial de Tv Azteca, donde podrás dar en seguida con la sección de MasterChef 24/7 y en esa misma, encontrarás un espacio de VOTACIONES. Una vez que des clic en ese espacio donde enseguida se desplazará un apartado donde encontrarás a los Cocineros elegibles para subir al Balcón de Salvación.

Si decides votar en la aplicación de celular, es igual de fácil y rápido, pues si aún no la tienes, debes descargarla desde la AppStore o PlayStore, ya que es compatible con los celulares iOS (iPhone) y Android. Una vez en la app, enseguida encontrarás el apartado de Votaciones.

¿Quiénes son los Cocineros por los que puedo votar en MasterChef 24/7?

Durante la Batalla de Equipos, Daniela como líder eligió a Carmen y Michelle para que subieran al Balcón, pero como ella y Julio iniciaron la semana con Delantal Negro, no podrán conseguir La Salvación esta sexta semana.

Por ello, los participantes que están dentro de estas votaciones son:

