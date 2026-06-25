VIDEO: Famosa streamer transmitía EN VIVO durante el FUERTE terremoto de Venezuela; así fue su reacción

El pasado miércoles 24 de junio lamentablemente un terremoto sacudió la zona norte del país caribeño, Venezuela, evento que dejó miles de afectaciones y desafortunadamente cobró vidas así como cientos de personas heridas y damnificadas. Sin embargo, uno de los momentos que se ha viralizado en redes fue la reacción de la famosa streamer FeirlyGab, quien se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando sucedió el terremoto.

¿Cómo fue la reacción de FeirlyGab durante el terremoto de Venezuela?

La destacada streamer y creadora de contenido se encontraba jugando el videojuego “Minecraft Extremo” cuando se percató del movimiento, este hecho sin duda la tomó por sorpresa. “Esta temblando”, fueron algunas de sus palabras y posteriormente abandonó la habitación en donde se encontraba realizando una transmisión en vivo, en conjunto con otra persona, misma que jugaba con ella. En las imágenes que se han podido ver se puede observar como todas las cosas que se encuentran en el lugar comienzan a moverse de manera fuerte. El video actualmente acumula más de 150 mil “me gusta” en TikTok y diversos comentarios de sus seguidores, mismos a los que la famosa streamer les ha compartido que se encuentra bien.

¿Quién es FeirlyGab?

Su nombre real es Gabriella Suárez quién es una famosa streamer y creadora de contenido venezolana. Actualmente tiene un fuerte impacto en plataformas como Twitch y TikTok, hecho que la ha consolidado como una de las figuras más influyentes dentro del mundo gamer. Uno de sus videojuegos favoritos es “Minecraft” en donde comparte con su comunidad sus mejores habilidades para superar los retos. Además de ello, también sube vlogs y contenido de su vida personal en donde ha compartido algunos de sus viajes más significativos y emocionantes. Hoy en día es pareja de RobertoCein, mismo que también es streamer y con quien comparte la pasión por el mundo gamer; de hecho, ambos se conocieron gracias a dicho universo e iniciaron una gran historia de amor por lo que hoy en día son una de las parejas favoritas del internet.