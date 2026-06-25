¿Cómo hacer pan brioche? La receta de la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 24/7
La "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7, Isabel Carvajal, ofreció este miércoles una clase de panadería en la que los cocineros aprendieron a hacer pan brioche. Esta es la receta de la experta en gastronomía y el paso a paso para obtener un producto esponjoso y dorado.
MasterChef 24/7: La receta de pan brioche de la Chef Isabel Carvjal
El pan brioche, reconocido por su textura esponjosa y su característico color dorado, continúa ganando popularidad entre los amantes de la panadería casera. Elaborado con ingredientes básicos como harina, huevos, mantequilla, leche y levadura, este pan de origen francés destaca por su sabor ligeramente dulce y su suavidad incomparable.
"Chicos aquí está la receta del pan brioche. Algunos no la alcanzaron a ver o apuntar @masterchefmx. Si alguno la hace, mándenme foticos y etiquétenme que me encanta ver como les quedan sus preparaciones", escribió la Chef para acompañar la publicación en Instagram.
Ingredientes:
- 400g de harina de trigo
- 4 huevos
- 240g de agua
- 45g de leche
- 9g de levadura
- 32g de azúcar
- 73g de mantequilla
- 9g de sal
- 1 cucharada de aceite de oliva
Cómo hacer el pan brioche de MasterChef México 2026: paso a paso
Especialistas en repostería señalan que, aunque su preparación requiere tiempo y paciencia durante el amasado y el proceso de fermentación, el resultado es un pan ideal para desayunos, postres o acompañar diversas comidas. Su versatilidad y calidad artesanal lo han convertido en una de las recetas favoritas en cocinas de todo el mundo.
Cómo hacer: pasos:
- En una olla mezcla la leche, el agua, la mantequilla y el azúcar. Cuando la mantequilla esté derretida y la mezcla esté tibia, agrega la levadura. Deja activar 5 minutos.
- En otro bowl agrega harina y sal, haz un volcán y vierte la mezcla de levadura activada en el centro.
- Agrega el huevo antes de comenzar a amasar.
- Amasa muy bien durante 7 u 8 minutos. Al comienzo la mezcla estará líquida, pero sigue amasando para que el gluten se active.
- Forma 6 bolas, colócalas en un molde enharinado y engrasado. Deja leudar y hornea por 30 minutos a 180°C.
La Chef Isabel Carvajal agregó: "El secreto del buen pan es la paciencia en cada paso".
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