¿Cómo hacer pan brioche? La receta de la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 24/7

La "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7, Isabel Carvajal, ofreció este miércoles una clase de panadería en la que los cocineros aprendieron a hacer pan brioche. Esta es la receta de la experta en gastronomía y el paso a paso para obtener un producto esponjoso y dorado.

MasterChef 24/7: La receta de pan brioche de la Chef Isabel Carvjal

El pan brioche, reconocido por su textura esponjosa y su característico color dorado, continúa ganando popularidad entre los amantes de la panadería casera. Elaborado con ingredientes básicos como harina, huevos, mantequilla, leche y levadura, este pan de origen francés destaca por su sabor ligeramente dulce y su suavidad incomparable.

"Chicos aquí está la receta del pan brioche. Algunos no la alcanzaron a ver o apuntar @masterchefmx. Si alguno la hace, mándenme foticos y etiquétenme que me encanta ver como les quedan sus preparaciones", escribió la Chef para acompañar la publicación en Instagram.

Ingredientes:



400g de harina de trigo

4 huevos

240g de agua

45g de leche

9g de levadura

32g de azúcar

73g de mantequilla

9g de sal

1 cucharada de aceite de oliva

Cómo hacer el pan brioche de MasterChef México 2026: paso a paso

Especialistas en repostería señalan que, aunque su preparación requiere tiempo y paciencia durante el amasado y el proceso de fermentación, el resultado es un pan ideal para desayunos, postres o acompañar diversas comidas. Su versatilidad y calidad artesanal lo han convertido en una de las recetas favoritas en cocinas de todo el mundo.

Cómo hacer: pasos:



En una olla mezcla la leche, el agua, la mantequilla y el azúcar. Cuando la mantequilla esté derretida y la mezcla esté tibia, agrega la levadura. Deja activar 5 minutos. En otro bowl agrega harina y sal, haz un volcán y vierte la mezcla de levadura activada en el centro. Agrega el huevo antes de comenzar a amasar. Amasa muy bien durante 7 u 8 minutos. Al comienzo la mezcla estará líquida, pero sigue amasando para que el gluten se active. Forma 6 bolas, colócalas en un molde enharinado y engrasado. Deja leudar y hornea por 30 minutos a 180°C.

La Chef Isabel Carvajal agregó: "El secreto del buen pan es la paciencia en cada paso".

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.