Toy Story: 3 diseños de piñatas caseras del Señor Cara de Papa para los cumpleaños de los niños

Hace poco más de una semana que se estrenó una de las películas más esperadas tanto por niños como por grandes y estamos hablando de ‘Toy Story 5’, teniendo en cuenta que ha trascendido generaciones y ha logrado ganarse el cariño de todos. Es probable que las próximas temáticas de cumpleaños sean de algunos de sus personajes como Buzz Lightyear, Buddy o incluso el ‘Señor cara de papa’, por lo que te vamos a compartir cinco diseños fáciles de piñatas para que hagas en casa.

Desde el estreno de la primera película, ‘Toy Story’ se convirtió en una de las más taquilleras del mundo animado, perteneciente a Pixar y que relata la aventura de algunos juguetes que toman vida cuando los humanos no lo ven. Hace poco más de una semana se estrenó en todos los cines la quinta entrega y vuelve a tener a todos sus personajes, quienes tendrán que batallar contra las nuevas tecnologías.

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Por otro lado, es probable que con el estreno de Toy Story, se convierta en temática de cumpleaños infantiles, ya que elegirán a algunos de los personajes como decoración principal, en donde no solo mencionamos al pastel sino también a la piñata, la cual no puede faltar en ninguna fiesta y que en este caso, podrás hacer una sobre el ‘Señor cara de papa’ con pocoselementos y sin gastar de más.

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Qué necesitas para la piñata del Señor Cara de Papa

Si tienes pensado hacer una piñata sobre el Señor cara de papa de Toy Story, te compartiremos tres diseños para que puedas tener en cuenta y hacer con pocos elementos. Si bien los materiales serán similares, lo que variará será el diseño, y el tamaño que cada uno quiera hacer; y para ello, necesitarás de cartones, cartón corrugado para los laterales, pegamento, cinta adhesiva, papel crepé blanco, marrón, negro, azul, tijera y una cuerda.

3 diseños de piñatas de Toy Story de Señor Cara de Papa pic.twitter.com/ob32iM7nRB — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 25, 2026

Cómo hacer la piñata de Señor Cara de Papa

A la hora de hacer la piñata sobre este querido personaje de Toy Story, tendrás que dibujar la silueta en el cartón que será redondo y luego recortar; utilizar una imagen del personaje para guiarte, y una vez que tengas dos figuras iguales, será momento de pegarlas y reforzarlas. El próximo paso es decorar la piñata con papel crepé y con unos retoques quedará lista.