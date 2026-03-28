El método infalible para limpiar las cortinas blancas y elegantes de tu casa

Las cortinas blancas son ideales para instalar en los hogares modernos y más en esta estación de primavera-verano, donde la temperatura incrementa considerablemente. Lo anterior, ya que deja pasar la luz natural suficiente a la casa y repele el calor del sol, para que tu vivienda se mantenga en una temperatura ambiente. Sin embargo, debido al tono, se ensucian muy rápido, pero con este método infalible las podrás limpiar y quedarán relucientes, al igual que las mamparas de baño con este ingrediente secreto.

Este tono hace que tu casa se vea elegante, pero también se le nota mucho la mugre en comparación con las cortinas más oscuras. Por ello, es indispensable limpiarlas o lavarlas de la manera correcta, ya que de lo contrario solo lograrás que se vean opacas y viejas. Este es el ingrediente casero que deberías ponerle al agua para trapear y dejará tus pisos relucientes.

Piedra blanca u vinagre es el método infalible para limpiar las cortinas blancas.|Pinterest

El método infalible para limpiar las cortinas

El método infalible para limpiar las cortinas blancas de tu casa es utilizar piedra blanca y vinagre en un proceso que llevará 2 pasos. Para el primer producto se deberá utilizar una esponja, la cual se deberá esparcir por toda la tela. Posteriormente, deberás dejar actuar durante 5 minutos y finalmente retirar la suciedad con un trapo mojado.

Mientras que con el vinagre, agregarás un poco en un trapo húmedo para pasarlo por toda la cortina. Lo anterior, con la finalidad de devolverle el brillo y dejar reluciente la tela blanca. Es importante no dejar restos del producto en las zonas donde se actuaron los productos.

Los expertos recomiendan realizar este proceso con piedra blanca y vinagre mínimo 2 veces al mes, si es que quieres prolongar la vida de tu cortina y que siempre luzca reluciente, más en esta época de calor, donde será una pieza fundamental para que tu hogar se mantenga en una temperatura ambiente.