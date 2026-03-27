El ingrediente casero que deberías ponerle al agua para trapear y dejará tus pisos relucientes

Limpiar los pisos de tu casa puede resultar un gran reto y ello se podría deber a lo complicado que es dejarlos relucientes, ya que hay varios limpiadores multiusos que prometen acabar con la suciedad y dejar un olor agradable, pero la realidad es otra. No obstante, hay un ingrediente casero que recomiendan agregarle al agua para trapear y dejar tu hogar brilloso, sin la necesidad de utilizar cloro ni detergente, según los expertos.

El ingrediente casero para eliminar la suciedad de los pisos es el vinagre blanco, ya que su acidez ayuda a combatir bacterias y microorganismos. Asimismo, reduce la humedad de la casa y neutraliza los malos olores que provienen del exterior, de acuerdo con un artículo de El Informador. Estas son las 7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones más aesthetic.

Vinagre blanco es el ingrediente casero que destaca sobre los limpiadores multiusos.|Pinterest

Las ventajas del vinagre blanco en la limpieza

La acidez del vinagre blanco es suave para no dañar las telas o superficies, pero es muy efectivo para eliminar las manchas y las bacterias. Una de las ventajas de este producto es que es ecológico, ya que es un limpiador natural, por lo que es seguro utilizarlo para toda la familia.

El vinagre blanco también es un producto muy económico en comparación con los limpiadores multiusos de grandes marcas que venden en los supermercados, por lo que te ahorrarás algunos cuantos pesos. Por último, uno de sus más grandes beneficios es que elimina las bacterias de las superficies.

Para que el truco casero sea efectivo, se recomienda agregar medio vaso de vinagre blanco por tres partes de agua para tener un limpiador de pisos. Cabe destacar que este producto puede dañar superficies hechas de mármol, granito y madera sin sellar, ya que ocasiona corrosión, manchas y desgaste. No obstante, es ideal para azulejos y vitropisos, a fin de que tu casa luzca reluciente y rechinando de limpia.