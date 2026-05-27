Qué plantas poner en tu entrada para alejar la mala vibra

El pensamiento alrededor de las energías, vibras o esoterismo en general… ha tomado una importancia impresionante entre los usuarios de redes sociales. En este caso, una combinación de creencias y prácticas ha concretado que las personas piensen que su entorno puede sufrir modificaciones incluso espirituales por elementos que se encuentren en tu hogar. Por ello, esto se dice acerca de estas plantas.

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¿Cuáles son las plantas que pueden cuidar la energía de tu casa?

En estos espacios de pensamiento es común que las personas combinen conceptos o creencias, pues se adaptan situaciones de aspectos como el Feng Shui, horóscopo y espiritualidad entendido de forma energética. Por ello, se indica que lo ideal es alejar las malas vibras de los espacios donde está tu centro familiar y/o personal.

Ante eso, se recomiendan las siguientes plantas, donde el aloe vera es la más efectiva para colocarla justo en la entrada de tu casa.

Aloe vera - Absorbe las malas energías, la cual se marchita si te protege de algo malo.

Absorbe las malas energías, la cual se marchita si te protege de algo malo. Cactus - Funciona como un escudo que espanta la envidia si lo pones fuera de tu entrada.

Funciona como un escudo que espanta la envidia si lo pones fuera de tu entrada. Sansevieria - Tiene hojas largas como espadas que cortan la energía negativa.

Tiene hojas largas como espadas que Ruda - Aleja la envidia y los malos pensamientos de la gente que te visita.

Aleja la envidia y los malos pensamientos de la gente que te visita. Romero - Atrae la felicidad, la buena suerte y aleja a los ladrones.

¿Cómo puede cuidar estas plantas que te protegen de la mala vibra?

Estos consejos son otorgados por la Inteligencia Artificial de Google, que recoge esta información y le indica a los usuarios sobre el pensamiento alrededor detrás de las malas vibras y las plantas. Por ello se destaca que estas plantitas deben estar en una maceta bonita cerca de la puerta principal.

En más consejos se indica que es necesario que tus seres vivos reciban luz de sol para crecer fuertes y cumplir con su misión protectora. Si notas que alguna de tus protectoras se seca de inmediato, dale las gracias y cámbiala por una nueva. Esto significa que cumplió su labor de limpiarte el espacio.