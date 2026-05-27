Cuáles son los tonos de uñas que aclaran las manos
Si buscas tonos de uñas que te ayuden a aclarar tus manos, hoy es tu día de suerte; te traemos 6 opciones variadas que puedes usar, y vas a lucir elegante
El buscar tonos de uñas que aclaran las manos, se hace con la finalidad de obtener un efecto visual de luminosidad y rejuvenecidas, ya que logramos que ciertas líneas de envejecimiento o marcas sean menos visibles en nuestra manicura.
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Si todavía no sabes que tono usar en tu siguiente diseño de uñas, no te preocupes, te vamos a explicar cuáles son los mejores colores que puedes usar, con los que vas a lograr un efecto visual inmediato.
¿Qué color de uñas te hace ver más joven?
Los tonos de uñas que aclaran las manos no son solamente opciones claras o neutras, puedes encontrar alternativas oscuras que igualmente te ayudarán al aportar un aspecto rejuvenecido y creando un buen contraste. Se recomienda usar las siguientes opciones, según el Modo IA:
- Nude rosa: Elimina el amarillo de la piel.
- Blanco opaco: Resalta la luz natural.
- Rosa pastel: Aporta frescura y limpieza.
- Azul marino: Hace que la piel se vea más blanca.
- Rojo quemado: Aclaran ópticamente la piel.
- Negro brillante: Hace un mayor contraste y estiliza.
Cuentas con una amplia variedad de opciones, donde cada uno de ellos te ayudarán a aclarar las manos de inmediato. A continuación te daremos un pequeño listado de las opciones que debes evitar:
- Naranjas encendidas: Apagan el brillo de las manos.
- Amarillos y dorados: Se encargan de resaltar las manchas y las venas, generando un aspecto cansado.
¿Cuál es el tamaño ideal de uñas?
Los tonos de uñas no son el único factor que favorece al dar un aspecto rejuvenecedor; también el tamaño te ayudará a tener ese look. Por eso, se recomienda usar alternativas cortas o medianas, ya que mantendrás un aspecto fresco y juvenil, mientras que al mismo tiempo evitarás roturas que perjudiquen su aspecto.
Con respecto a la forma de las uñas, se recomienda usar aquellas almendradas o squoval (bordes suaves), ya que con ellas obtienes un estilo más fresco, sofisticado y natural, evitando que ciertas líneas o arrugas sean más visibles.
@gabrielatorrealbapro Tus manos se ven mas oscuras con el color que elegiste? Que no te pase dos veces‼️ Aquí te doy unos tips para que puedas elegir el color adecuado para ti💕#manicure #semipermanente #manicurequito ♬ sonido original - GabrielaTorrealbaPro