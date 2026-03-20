El ritual japonés que hacen todas las personas que viven felices: te alegrará la vida

Si te has preguntado por qué hay personas que parecen vivir sin preocupaciones ni prisas, la respuesta en realidad es más sencilla de lo que parece. Esto porque muchos prefieren enfocarse solo en lo importante y desapegarse de todo aquello que no les suma, filosofía que plantea el Danshari, un ritual japonés que cada vez es más popular entre quienes buscan tranquilidad en todos los sentidos.

¿Qué es el Danshari? Todo sobre este ritual japonés para la felicidad

El Danshari es un proceso de orden y limpieza profunda, cuyo propósito es deshacerse de lo que estorba y resulta innecesario, empezando por cosas materiales, pero que al final tienen un significado emocional, según la definición del portal especializado Wabi Sabi.

En la cultura japonesa, esta palabra está compuesta de tres ideas clave: negarse, descartar y separar, lo que en conjunto se aplica a objetos que están acumulados y que al final son un reflejo del "desorden mental" que genera el caos. Por lo que tiene como premisa transformar las relaciones personales con lo que se suele amontonar como hábito silencioso para distraerse de las preocupaciones.

Parte de la filosofía de este ritual japonés consiste en sacar todo lo que no se necesita a nivel físico y mental|Canva

En otras palabras, la escritora Yamashita Eiko señala que hay que sacar lo que no sirve ni suma, pero que se sigue teniendo guardado por la sensación de seguridad que brinda saber que está arrumbado. De modo que este ritual no busca la perfección estética, sino que trae un efecto de bienestar emocional.

¿Por qué las personas que practican Danshari son más felices?

Si bien no se trata de una "fórmula mágica para la felicidad", el Danshari tiene como intención el desapego de lo material y lo espiritual, para aprender a decir adiós a los objetos, pero también a las personas que ya cumplieron un ciclo en su vida.

El Danshari es un ritual que ayuda a practicar el desapego|Canva

Y para hacer el proceso más dinámico y fácil de seguir, incluso existen retos pensados para documentar el inicio y las transformaciones positivas que se vayan suscitando, según menciona Le Blog Da Vant Gardge. Una de estas ideas consiste simplemente en ir desechando un artículo por día, tomarle fotos y compartirlo en redes para que más personas sean partícipes de este ritual que puedes hacer en primavera 2026.