Antes de que termine enero debes sacar sí o sí estos objetos de tu casa, según el Feng Shui

El inicio de año es la oportunidad perfecta para encaminar propósitos personales y hacer un balance de lo que esperamos para los meses venideros. También, en el Feng Shui, enero es considerado como un gran momento para limpiar a profundidad nuestra casa y deshacernos de aquellas cosas que ya no nos sirven, sino que solo están "quitando espacio" y es mejor tirar a más tardar en enero.



Según el Feng Shui, guardar ropa que ya no usas es una forma de atraer retrasos|Canva

Facturas y tickets viejos . Échale un vistazo a tu cartera y tira recibos, facturas, notas, tickets y facturas que ya no necesites. Esto ayudará a abrir caminos en el plano financiero.



. Échale un vistazo a tu cartera y tira recibos, facturas, notas, tickets y facturas que ya no necesites. Esto ayudará a abrir caminos en el plano financiero. Objetos rotos o inservibles. Aunque hay cosas que se pueden reparar cuando se quiebra, esto no aplica para todos y en ocasiones es mejor tirarlas, ya que atrae retrasos y falta de avance, explica la experta Anjie Choo. Aplica para vajillas, vasos, muebles, electrodomésticos y decoración, por mencionar algunos.

Acumular cosas rotas es malo para la energía, según el Feng Shui|Canva

Plantas marchitas. Mantener macetas no sobrevivieron en tu casa no es una buena idea, ya que representan energía decaída. Vuelve a intentarlo con una especie que sea compatible con las condiciones del ambiente, e incluso puedes elegir una de las plantas que atraen la fortuna, según el Feng Shui

¿Por qué es malo acumular cosas, según el Feng Shui?

Entre las prácticas que deben evitarse porque son consideradas como "negativas" en el Feng Shui, está la acumulación de objetos en las habitaciones y el hogar en general. De acuerdo con el portal especializado Lok Tin Feng Shui Chinese Astrology, el desorden interrumpe el correcto flujo del Qi (la buena energía) y esto podría repercutir directamente en el bienestar integral.

El Feng Shui considera al desorden como perjudicial|Canva

En otras palabras, seguir guardando cosas que ya no usamos, solo por nostalgia o por apego, obstaculiza la meta de tener una vida armoniosa y equilibrada. Así que ir despejando los armarios y repisas, es un excelente primer paso para que las vibras favorecedoras circulen por toda la casa e impacten en tu estado de ánimo.