Las almohadas es uno de los elementos más importantes dentro de la cama y que sirve especialmente para poder apoyar la cabeza y lograr un buen descanso y no tener que dormir sobre el colchón. A su vez, suelen llevar una funda para poder cubrirlas del sudor, de la caída del cabello, y otros flujos; y que se cambia todas las semanas para evitar malos olores. Sin embargo, uno de los grandes problemas es que aparezcan manchas amarillas y para esto, hay un truco casero que las dejará como nuevas.

El lavado de las fundas de las almohadas y de las sábanas es algo que se realiza con frecuencia, preferentemente cada semana, y es que esto ayudará a eliminar la presencia de posibles ácaros, de chinches, y de los malos olores causados por los propios fluidos corporales. Pero, nos estamos olvidando de algo clave, que son las almohadas, las cuales se dejan de lado.

Uno de los grandes problemas es la aparición de manchas amarillas en la almohada y esto ocurre principalmente por la oxidación de fluidos corporales y residuos que atraviesan la funda con el paso del tiempo; y que se debe al sudor y la humedad, la saliva; cosméticos y productos capilares; acumulación de microorganismos, entre otros. Por eso, es que hay un truco realmente efectivo que combatirá estas manchas y dejará la almohada reluciente.

Cuál es el truco para eliminar las manchas amarillas de la almohada

El mejor truco para eliminar las manchas amarillas de las almohadas consiste en utilizar percarbonato de sodio y para eso, tendrás que dejarla en remojo en agua y percarbonato durante una hora y este ingrediente liberará peróxido de hidrógeno al entrar en contacto con el agua, lo que ayudará a que las manchas y olores se vayan con facilidad.

Cómo sigue este proceso y cada cuánto hay que lavarlas

Luego de este lavado previo, los expertos aconsejan introducir las almohadas en el tambor de la lavadora, aplicar una cucharada de detergente líquido y programar un lavado corto, con centrifugado suave. Este proceso hay que repetirlo un par de veces al año o cuando veamos que vuelven a aparecer estas manchas amarillas.