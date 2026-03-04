Elimina el olor a huevo de tus vasos de vidrio con estos simples pasos

Sin dudas uno de los olores más persistentes y molestos que suele haber en una cocina es el olor a huevo. Este suele quedar impregnado en los recipientes por lo que por más que los laves sigue estando presente. Si te ocurre esto pues no te desesperes porque tenemos una solución.

Los vasos de vidrio suelen adquirir este olor molesto debido a los residuos mínimos que quedan de grasa o proteína. Es por esto que te vamos a contar la manera correcta de lavarlos para que huelan bien rápidamente.

¿Cómo eliminar el olor a huevo de tus vasos de vidrio?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la esponja con la que lavas los vasos esté limpia. Para asegurarte de ello puedes meter la esponja por un minuto en el microondas para desinfectarla, pero presta atención debe estar húmeda ya que caso contrario se puede incendiar.

Una vez que tengas esto listo pues tienes que hacer lo siguiente:

Remójalos con agua fría por 10 minutos o con vinagre con jabón lavavajillas. Vuelve a enjuagar y deja que se seque bien. Sin que se acumule la humedad. Ponlos a hervir con agua mezclada con cáscara de limón y hojas de laurel. Haz una pasta de bicarbonato de sodio con agua y frótala en tus vasos. Déjala reposar por 10 minutos y enjuaga.

Cuando vayas a enjuagar los vasos, te recomendamos que lo hagas con agua caliente para poder terminar de eliminar las bacterias.

Tus vasos olerán bien.

Por otro lado, a la hora de secar los vasos debes hacerlo de la manera en que no queden acumuladas bacterias, es por esto que debes hacer lo siguiente:

Debes colocarlo boca arriba o inclinados en una rejilla para que se evapore el agua.

Pásales un paño limpio de microfibra y remata con servilletas.

Usa escurridores que permitan la ventilación y si es posible dejarlos un día entero.

Así de fácil es poder eliminar el olor a huevo que tienen los vasos de vidrio cuando no son limpiados correctamente.

