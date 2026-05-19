Esta es la planta aromática que te ayuda a dormir mejor

La gente vive severos problemas de ansiedad y falta de control sobre aspectos como el sueño, por ello la medicina ofrece muchas soluciones. Ante eso, siguen muchos partidarios de remedios caseros, los cuales buscan no ser hostiles contra el cuerpo. Por ello, una planta aromática por excelencia que se recomienda para muchas cosas es la lavanda.

Cazzu está impedida legalmente de hablar sobre Christian Nodal: “Si me lo preguntan no lo puedo decir, no lo puedo contestar, aunque yo quisiera”

¿Por qué la lavanda es una planta aromática que ayuda a las personas??

Aunque tiene una multifuncionalidad espectacular, en esta oportunidad se debe indicar que en 2013 la revista científica Hindawi Publishing sostuvo que esta planta aromática posee propiedades relajantes. Por eso podría funcionar como remedio complementario para tratar distintos malestares.

Los beneficios son los siguientes:

Tratamientos contra quemaduras y mosquitos, alivio de espasmos, bienestar general, relajación natural, mejora del estado de ánimo, disminución de la ansiedad y mejora de la calidad del sueño.

Además, los expertos concluyeron que el aceite de lavanda mostró resultados positivos en personas con trastornos de ansiedad, quejas somáticas, problemas neurológicos y generación general de influencia saludable en la calidad de vida.

¿La lavanda es una planta aromática que ayuda a dormir mejor?

En más estudios realizados en personas mayores y jóvenes estudiantes, se confirmó que la lavanda puede ayudar en la mejora de calidad del sueño. La aromaterapia no solo ayuda a relajarse, sino a responder de mejor manera neuronalmente y provocar sensaciones asociadas al bienestar y la felicidad.

Por lo anterior, esta planta aromática se encuentra en sahumerios, almohadas especiales, aceites esenciales y productos diseñados en general para el descanso.

¿Cómo puede consumirse esta planta aromática?

Espacios como Cleveland Clinic indican que (tal como defienden los practicantes de remedios caseros) la mejor manera de consumir lavanda es en té. Esta infusión recibe parte de los elementos aromáticos y herbales de la planta, esto sin incurrir directamente a los aceites esenciales concentrados, los cuales deben utilizarse con moderación.

Se recomienda beber el té y/o infusión libremente con moderación. Sin embargo, cuando una esencia cause irritación o malestares en la piel, lo ideal es dejar de aplicarlo y acudir con el apoyo de un profesional en salud.