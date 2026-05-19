Cómo maquillar los ojos grandes para iluminar la mirada

Cuando tenemos los ojos grandes, tienen la principal ventaja de que muchos colores les favorecen, pero hay que tener cuidado, ya que ciertos estilos nos pueden generar un aspecto muy excesivo en nuestra mirada.

¡No lo estás haciendo mal! ¿Por qué no siempre funcionan los rituales?

Para que puedas proyectar tu aspecto e iluminar la mirada, te vamos a explicar cómo maquillar esa zona, empleando unos sencillos consejos y pasos que marcarán una gran diferencia.

¿Cómo maquillar los ojos grandes?

Gemini explica que los ojos grandes se destacan por ser un lienzo con el que podemos jugar, logrando un gran aspecto, pero hay que tener cuidado para que no se vean “saltones” o muy exagerados. Para iluminar la mirada al maquillar, recomienda hacer lo siguiente:

Agrega una prebase de sombra o corrector para una mejor adherencia del color. Añade una sombra mate en tono marrón claro, café con leche o melocotón sobre la cuenca del ojo. Difuminamos hacia arriba y afuera. Añadimos un punto de luz en el párpado móvil en tonos vainilla, champán, oro rosa o beige. Aplicamos del centro al lagrimal. En el lagrimal añade iluminador o sombra clara. Mientras que en el hueso de la ceja, agrega sombra mate clara. Añade un delineado sutil, no lo hagas muy grueso, ya que puede cerrar o endurecer la mirada. En la línea de agua agrega colores carne, beige o nude; aportará luminosidad. Riza tus pestañas y añade rímel, enmarcando más en las pestañas externas.

¿Qué no debemos hacer al maquillar los grandes?

Aunque tienes la ventaja de tener ojos grandes, hay ciertas acciones que debemos omitir al maquillar, ya que pueden generarnos un aspecto cansado o apagar su brillo, algo importante si estamos buscando iluminar la mirada. Evita hacer lo siguiente: