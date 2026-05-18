Cómo hacer muñecos de “Bluey” con papel y tijeras; plantillas gratis para descargar
Con muy pocos materiales puedes armar increíbles manualidades. Te compartimos algunas plantillas gratis para hacer muñecos de “Bluey” con papel y tijeras.
No es necesario gastar demasiado para tener figuras coleccionables de tus personajes favoritos. Si quieres una idea de manualidades divertidas y bonitas para compartir con tus hijos o sobrinos, a continuación te mostraremos cómo puedes hacer muñecos de "Bluey" con papel y tijeras.
Al ser uno de los personajes infantiles más populares en la actualidad, las manualidades de "Bluey" pueden ser una excelente actividad para las tardes de ocio y el resultado es coleccionable. Incluso puedes organizarte para que esta sea una dinámica dentro de una fiesta infantil.
Plantillas gratis para hacer muñecos de "Bluey" con papel y tijeras
1. Figura de "Bluey"
Esta es una de las plantillas más sencillas de seguir para hacer muñecos de "Bluey" con papel. Simplemente debes descargar e imprimir la imagen, para luego recortar con mucho cuidado y armar; el resultado es un simpático personaje en 3D, con cabeza cúbica. Además de la perrita protagonista, en Pinterest puedes encontrar plantillas de "Bingo", "Chilli" y "Bandit".
2. Colgador para puerta
Esta es la plantilla que necesitas para hacer un colgador para puerta con forma de "Bluey"; lo mejor es que cuenta con movimiento articulado. Además de imprimir tus imágenes a color, debes conseguir: tijeras, una caja de cereal, cuerda, broches de mariposa y pegamento.
3. Figuras de "Bluey" para decorar un cuarto o fiesta infantil
@make.life.lovely Easy DIY Bluey cutouts, perfect for a Bluey birthday party! 🩵 I made 14 of these character cutouts for my daughter’s Bluey party and everyone wanted to know how I made them, so here you go! #tutorial #bluey #blueytok ♬ original sound - Make Life Lovely
Este es el sencillo procedimiento que puedes seguir para usar muñecos de "Bluey" y su familia para decorar el cuarto de tus hijos o para poner en las mesas de una fiesta infantil. Solamente debes imprimir las imágenes y colocarlas sobre bases firmes como cartón; también las bases están hechas de cartón, para que cada figura se quede de pie.
4. Marioneta
@benspaperpuppets
A fun single-sheet Bluey paper puppet - get the free template via my YouTube channel #Bluey #Bingo #papercraft #handpuppet #paperpuppet♬ original sound - Ben's Paper Puppets
Con papel y tijeras puedes crear incluso tu propia marioneta; solamente necesitas una plantilla, mucha paciencia y precisión. Este creador de contenido tiene un tutorial y plantillas gratis en su perfil de YouTube.
5. Figura "gigante"
@lavidadelasol A las madres nos gusta sorprender a nuestros hijos y aunque no tengamos todos los medios nos buscamos la vida 🤭🤭 ¿qué os parece esta manualidad? #manualidad #bluey #decoracioncumpleaños #maternidad #carton #poster #gratis #muñeco ♬ Kids Happy - SoundForYou
Existe una app que te permite generar las plantillas para recortar tu propia figura de "Bluey" de tamaño mucho más considerable; se hace con cartón y se mantiene de pie con el mismo material.