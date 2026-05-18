Cómo hacer muñecos de “Bluey” con papel y tijeras; plantillas gratis para descargar

No es necesario gastar demasiado para tener figuras coleccionables de tus personajes favoritos. Si quieres una idea de manualidades divertidas y bonitas para compartir con tus hijos o sobrinos, a continuación te mostraremos cómo puedes hacer muñecos de "Bluey" con papel y tijeras.

Al ser uno de los personajes infantiles más populares en la actualidad, las manualidades de "Bluey" pueden ser una excelente actividad para las tardes de ocio y el resultado es coleccionable. Incluso puedes organizarte para que esta sea una dinámica dentro de una fiesta infantil.

Plantillas gratis para hacer muñecos de "Bluey" con papel y tijeras

1. Figura de "Bluey"

Esta es una de las plantillas más sencillas de seguir para hacer muñecos de "Bluey" con papel. Simplemente debes descargar e imprimir la imagen, para luego recortar con mucho cuidado y armar; el resultado es un simpático personaje en 3D, con cabeza cúbica. Además de la perrita protagonista, en Pinterest puedes encontrar plantillas de "Bingo", "Chilli" y "Bandit".

2. Colgador para puerta

Esta es la plantilla que necesitas para hacer un colgador para puerta con forma de "Bluey"; lo mejor es que cuenta con movimiento articulado. Además de imprimir tus imágenes a color, debes conseguir: tijeras, una caja de cereal, cuerda, broches de mariposa y pegamento.

3. Figuras de "Bluey" para decorar un cuarto o fiesta infantil

Este es el sencillo procedimiento que puedes seguir para usar muñecos de "Bluey" y su familia para decorar el cuarto de tus hijos o para poner en las mesas de una fiesta infantil. Solamente debes imprimir las imágenes y colocarlas sobre bases firmes como cartón; también las bases están hechas de cartón, para que cada figura se quede de pie.

4. Marioneta

@benspaperpuppets A fun single-sheet Bluey paper puppet - get the free template via my YouTube channel #Bluey #Bingo #papercraft #handpuppet #paperpuppet ♬ original sound - Ben's Paper Puppets

Con papel y tijeras puedes crear incluso tu propia marioneta; solamente necesitas una plantilla, mucha paciencia y precisión. Este creador de contenido tiene un tutorial y plantillas gratis en su perfil de YouTube.

5. Figura "gigante"

Existe una app que te permite generar las plantillas para recortar tu propia figura de "Bluey" de tamaño mucho más considerable; se hace con cartón y se mantiene de pie con el mismo material.