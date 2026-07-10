Cómo maquillar la piel del rostro para rejuvenecer el rostro después de los 50
No hace falta usar más maquillaje para verte más joven. Con productos hidratantes, acabados ligeros y una técnica adecuada puedes conseguir un aspecto mucho más fresco y favorecedor en pocos minutos
A partir de los 50 años, el maquillaje debe enfocarse en aportar luminosidad, hidratación y frescura, en lugar de cubrir la piel con productos pesados. Elegir fórmulas ligeras y aplicar cada producto estratégicamente ayuda a suavizar las líneas de expresión, devolver dimensión al rostro y conseguir un efecto rejuvenecedor sin que el maquillaje se vea excesivo.
Estos son los pasos correctos para rejuvenecer el rostro usando maquillaje después de los 50
Un maquillaje rejuvenecedor no busca esconder las líneas de expresión, sino realzar la belleza natural con texturas ligeras, productos hidratantes y técnicas que aporten luz y eleven visualmente las facciones. Con pequeños cambios en la forma de aplicar el maquillaje es posible conseguir un rostro más descansado y luminoso.
- Prepara la piel. Una piel bien hidratada es la mejor base para cualquier maquillaje. De acuerdo con un artículo de L'Oreal, lo mejor es comenzar con un limpiador suave y aplica un sérum con ingredientes como vitamina C o ácido hialurónico para aportar hidratación y mejorar la luminosidad. Después, utiliza una crema humectante y espera unos minutos antes de continuar.
- Prebase. Este tipo de primer ayuda a difuminar la apariencia de los poros y crea una superficie más uniforme para que la base se funda mejor con la piel y dure más tiempo.
- Elige una base ligera y evita el exceso de producto. En pieles maduras, menos es más. Las bases fluidas o tipo sérum ofrecen cobertura ligera mientras mantienen un aspecto natural y jugoso. Las fórmulas con ácido hialurónico o ingredientes hidratantes suelen ser una excelente opción porque no marcan las líneas de expresión.
- Corrector. Basta con aplicar una pequeña cantidad en el lagrimal y en la parte externa de la ojera. Esto ilumina la mirada sin recargar la zona, una de las más delicadas del rostro.
- Polvo. Si necesitas sellar el maquillaje, utiliza únicamente una pequeña cantidad de polvo traslúcido en la frente, nariz y barbilla. Evita aplicarlo alrededor de los ojos para que la piel conserve su luminosidad natural.
- Rubor y contorno para un efecto lifting inmediato. Con el paso de los años, el rostro pierde volumen y las facciones tienden a descender ligeramente. Una forma sencilla de contrarrestarlo es aplicar el rubor en crema sobre la parte alta de los pómulos y difuminarlo en dirección a las sienes. De acuerdo con un artículo de Vogue, los tonos coral, durazno, salmón o rosa cálido aportan un aspecto saludable y rejuvenecedor. Si utilizas contorno, aplícalo de forma sutil bajo los pómulos y también en diagonal ascendente para reforzar el efecto de elevación.
- Ilumina la mirada con maquillaje suave. Las sombras demasiado oscuras o con exceso de brillo pueden endurecer las facciones. En su lugar, apuesta por tonos neutros mate o satinados como champán, melocotón, beige, rosado claro o marrón suave, que aportan luz sin marcar la textura del párpado.
- Cejas y pestañas. Las cejas también juegan un papel importante. Rellena únicamente las zonas con menos densidad mediante pequeños trazos que imiten el vello natural y péinalas ligeramente hacia arriba para abrir visualmente los ojos.
Completa el maquillaje con unas pestañas bien rizadas y una máscara alargadora que aporte definición sin formar grumos.
- Labios hidratados con colores favorecedores. Con la edad, los labios suelen perder volumen e hidratación, por lo que las fórmulas cremosas o satinadas son la mejor alternativa. Los tonos rosa, coral, durazno o nude cálido ayudan a iluminar el rostro y ofrecen una apariencia mucho más fresca. Antes del labial, aplica un bálsamo hidratante y, si lo deseas, perfila suavemente el contorno con un delineador del mismo tono para definir la forma sin endurecerla.