En qué parte de la cocina debes colocar la albahaca para que dure fresca por más tiempo

La albahaca es considerada la “reina de las plantas”, ya que tiene propiedades medicinales, pero también el ingrediente secreto en algunos platillos, sobre todo de la cocina mediterránea e italiana. Por ello, es un infaltable en este espacio del hogar, aunque debes saber en qué parte ponerla para que dure fresca por más tiempo. Conoce las 5 especies que hacen que tu hogar se vea minimalista y de lujo.

La mejor zona de la cocina donde debes colocar la albahaca es cerca de una ventana o sobre la encimera, alejada del calor de la estufa y del frío del refrigerador, ya que la planta debe conservarse en temperatura ambiente. Es preciso mencionar que requiere de luz natural indirecta, para que evites a toda costa ponerla directamente al sol. Estas 2 especies de interior te ayudarán a descansar mejor si las pones en tu cuarto.

Se recomienda poner la planta cerca de la ventana o sobre la encimera, pero siempre alejada del calor.|Pinterest

Pasos para que la albahaca se conserve fresca

Las hojas de la albahaca son las estrellas de la planta y ya se pueden comprar en manojo en los supermercados, por lo que hay que evitar que ese color verdoso comience a verse amarillento. Para ello, hay que seguir 3 pasos importantes, según Stybe, los cuales son:



Echar la mitad de agua a un vaso Recortar los extremos de los tallos Colocar el manojo en el frasco para ponerlo sobre la encimera.

La albahaca como ingrediente en la cocina y sanador en la medicina natural

La albahaca es el ingrediente estrella en algunos platillos estrella que se pueden degustar en la mayor parte del mundo. Es la base de la salsa pesto, clásica en Italia para preparar pastas o pizza. Asimismo, es indispensable para hacer la famosa ensalada Caprese.

Las hojas de esta planta son utilizadas también como medicina natural para tratar gripes, resfriados y bronquitis. Asimismo, para mejorar la digestión, combatir la ansiedad, depresión e insomnio gracias a su aceite.

La albahaca previene infartos y aterosclerosis, ayuda a tratar picaduras de insectos y en la pérdida de peso. Además de aliviar la migraña y dolores de garganta, así como regular el azúcar en la sangre.

