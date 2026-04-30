Las plantas son ideales para poner en cada rincón de la casa, como lo son estas 5 especies de interior que harán ver tu casa elegante y cara. Ahora, en tendencia están los ejemplares que harán ver a tu hogar minimalista y de lujo.

En el mercado hay plantas a las cuales se les considera minimalistas, debido a sus formas, líneas y estructura elegante, según un artículo de Arquitectura y Diseño. Asimismo, este diseño también se da mediante diversos elementos, como son la luz y los colores neutros, la combinación perfecta para que tu hogar se vea lujoso. ¿No puedes dormir con el calor? Estas 6 plantas te ayudarán a conciliar el sueño durante la primavera-verano.

Las plantas minimalistas para el hogar

1. Sansevieria: Debido a la forma de sus hojas, que tiene la peculiaridad de crecer hacia arriba, le da ese toque elegante a tu casa. Es una planta todoterreno que no requiere de mayores cuidados, solo regarla continuamente durante el verano.

5 plantas que hacen que tu casa se vea minimalista y de lujo|Pinterest

2. Potus: Es la planta ideal para colocar por las alturas. Su forma tipo enredadera la hace ideal para decorar, sin la necesidad de agregar espejos o cuadros.

5 plantas que hacen que tu casa se vea minimalista y de lujo|Pinterest

3. Bambú: Es considerada una de las especies más minimalistas e ideal para separar los espacios interiores y exteriores de la casa.

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4. Palmera: Es una planta que se ve bien en cualquier zona del hogar. Cabe destacar que hay que tomar en cuenta que se debe poner en un espacio grande y de altura, ya que llega a crecer mínimo un metro.

5 plantas que hacen que tu casa se vea minimalista y de lujo|Pinterest

5. Monstera: Una de las plantas que más recomiendan los expertos en diseños de interiores, quienes la recomiendan poner junto a zonas de descanso; es decir, cerca de un sofá o sillón.

5 plantas que hacen que tu casa se vea minimalista y de lujo|Pinterest

Cabe destacar que el tener plantas en el interior del hogar trae grandes beneficios, no solo para los integrantes de la familia, sino para el espacio, ya que purifican el aire y son grandes decoraciones, así como reducen el estrés y la ansiedad de las personas.