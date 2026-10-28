Enterrar clavos oxidados en tu árbol de jade: para qué sirve y por qué se recomienda

El árbol de jade es una de las suculentas favoritas de los hogares por su gran resistencia y elegante follaje. Sin embargo, para que luzca radiante y desarrolle un tronco fuerte, los aficionados a la botánica suelen recurrir a métodos tan curiosos como efectivos.

Lejos de ser un mito urbano, enterrar clavos oxidados en la tierra aporta nutrientes esenciales. A continuación, te contamos de qué se trata este truco casero, cómo aplicarlo de forma segura y qué beneficios aporta a tu planta.

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¿Por qué recomiendan enterrar clavos en el árbol de jade?

Recomiendan enterrar clavos oxidados en la tierra del árbol de jade porque este truco casero actúa como una excelente fuente natural de hierro de liberación lenta. Cuando el metal entra en contacto con la humedad del sustrato, libera óxido férrico de manera progresiva, lo que previene que las hojas se vuelvan pálidas, amarillentas o arrugadas.

Este aporte de microelementos genera múltiples beneficios directos para la planta. Por un lado, estimula la síntesis de clorofila, permitiendo que la suculenta recupere un tono verde intenso y optimice su fotosíntesis. Por otro lado, la asimilación constante de nutrientes consolida su estructura leñosa, logrando un tronco mucho más grueso y fuerte capaz de sostener un follaje denso.

A diferencia de los fertilizantes químicos concentrados, este método evita por completo el riesgo de sobrefertilizar o quemar las raíces. Para aplicarlo de forma segura, se aconseja utilizar dos o tres clavos viejos que ya presenten una capa de óxido visible, descartando los que tengan recubrimientos modernos. Deben introducirse por completo en los bordes de la maceta, bien alejados del tallo principal para no dañar el cepellón, y mantener luego la rutina de riego habitual para activar el proceso de manera natural.

¿Cómo cuidar el árbol de jade?

El árbol de jade necesita luz natural abundante y directa durante algunas horas diarias para crecer fuerte y sano. Su riego debe ser moderado: es imprescindible dejar secar por completo la tierra entre cada aplicación para evitar la peligrosa pudrición de las raíces. Resulta fundamental cultivarlo en una maceta con excelente drenaje y utilizar un sustrato liviano específico para suculentas que evite los encharcamientos. Asimismo, conviene protegerlo de las heladas y corrientes de aire frío, y aplicar un abono suave únicamente durante la primavera y el verano.