En qué parte de la casa se coloca el bambú para que florezca y me dé buena suerte

Tener plantas en casa no solo sirve para embellecer los espacios, sino también puede ayudar a atraer la fortuna cuando se eligen las especies adecuadas. Es el caso del bambú, considerado como amuleto de la buena suerte y que basta poner en los lugares correctos para aprovechar de todos sus beneficios.

Lo más recomendable es que las macetas con bambúes estén en las entradas para "llamar" aspectos positivos. Esto ya que se considera como una zona que permite el buen flujo de abundancia, además de que ayuda a que las hojas se mantengan radiantes por más tiempo, según un artículo de Buy Any Flowers.

¿El bambú te da buena suerte? Así debes ponerlo en tu hogar para la fortuna

La creencia de que el bambú es un amuleto de la buena suerte viene desde la antigua cultura china, donde se le consideraba como un símbolo de equilibrio y armonía. De acuerdo con datdos de Wekiva Foliage, tener esta especie en una casa es una forma de atraer la prosperidad, la tranquilidad y aleja los conflictos.

Lo ideal es poner las macetas cerca de la entrada principal o de ventanas muy amplias para que así todas las energías puedan fluir, ya sea en el piso o ayudándose de macetas adecuadas para que todas las ramas se expandan con libertad. Asimismo, es factible que estén en mesas pequeñas ubicadas en el recibidor o muebles altos tipo repisa donde reciba un poco de luz natural durante el día.

El bambú debe estar en las entradas de la casa para la buena suerte|ESPECIAL

Para cuando se quiera atraer la abundancia en cuestiones financieras y proyectos, el bambú se debe colocar en la oficina o el centro de trabajo. Los mejores lugares son los escritorios y repisas con visibilidad, ya que esto hace que la mente se mantenga fija en los propósitos y hasta ayuda a la relajación para mejorar la atención en las actividades del día a día.

Los lugares donde NUNCA se tiene que poner el bambú

A pesar de que se trata de una especie resistente y que es capaz de sobrevivir intacta en ambiente extremos, sí hay ciertos lugares prohibidos para colocar las macetas de bambú. Por lo que es mejor evitar rincones, espacios oscuros, habitaciones sin flujo de aire y luz o hasta en el baño, porque la humedad podría terminar dañando a las plantas y esto "obstruir" con la buena suerte.