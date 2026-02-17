4 plantas de interior que puedes poner en la oficina para alejar las malas vibras

Si has notado que el ambiente de tu oficina de pronto se pone muy pesado y no sabes por qué, posiblemente se deba a las malas vibras que surgen por la tensión del trabajo y los desacuerdos en las reuniones. Y aunque no hay mucho que hacer para cambiar estas situaciones, sí puedes suavizar las cosas confiando en el poder de la naturaleza al poner plantas que sirven para atraer la energía positiva.

1. Lirio de la paz para ahuyentar las vibras pesadas

Como su nombre lo dice, esta es una de las flores que sirven para darle armonía a cualquier lugar, incluso en aquellos sitios donde hay muchas personas conviviendo y los conflictos son cosa de todos los días. De acuerdo con el blog especializado West Ford Florist, poner una maceta cerca de ti promoverá la tranquilidad en medio del caos.

4 plantas que puedes poner en la oficina para quitar el ambiente pesado|Canva

2. Suculentas, las plantas perfectas para alejar las vibras negativas

En caso de que te preocupe que se marchiten, entonces lo mejor es recurrir a aquellas plantas que son perfectas para ponerse en oficinas y necesitan pocos cuidados. Y qué mejor que las suculentas, ya que además de lo lindas que se ven y lo fácil que es mantenerlas con vida, se cree que las cactáceas combaten la tristeza y hasta repelen las malas intenciones.

4 plantas que puedes poner en la oficina para quitar el ambiente pesado|Canva

3. Plantas de jade para quitar los ambientes pesados

Estas especies tienen una apariencia muy bella y son de bajo mantenimiento, por lo que pueden ser una opción factible para ponerse en oficinas o espacios cerrados. En cuanto a su efectividad como plantas que alejan las vibras pesadas del trabajo, información del sitio especializado Flower Aura explica que tienen el poder de mejorar el estado de ánimo y hasta reducir el estrés.

4 plantas que puedes poner en la oficina para quitar el ambiente pesado|Freepik

4. Macetas de jazmín para que tu oficina siempre esté en paz

Para que tu oficina se vea preciosa todos los días, el jazmín nunca falla y hace que cualquier lugar se llene de vida con sus lindos colores (sin mencionar el olor tan agradable que emanan sus hojas). Y por si fuera poco, estas flores son consideradas como imanes del buen humor.

4 plantas que puedes poner en la oficina para quitar el ambiente pesado|Freepik

Antes de poner cualquiera de estas plantas que alejan las malas vibras de la oficina, ten en mente que si bien sus cuidados son sencillos, sí tendrás que dedicarles un rato a la semana para regarlas y checar que estén creciendo perfectamente. Y si lo deseas, puedes hacerlo en silencio y no decirle a tus compañeros para qué sirven, así te evitas el riesgo de que pierdan eficacia.