La guía para cuidar tu lavanda en maceta y perfumar el ambiente

Expertos en jardinería explican que la lavanda en maceta necesita principalmente buena luz solar, riego moderado y un sustrato con excelente drenaje para crecer saludable y mantener su perfume intenso. Aunque es una planta resistente, algunos errores frecuentes (como el exceso de agua o la falta de sol) pueden debilitarla rápidamente.

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La Royal Horticultural Society (RHS) y el Missouri Botanical Garden coinciden en que la lavanda es ideal para quienes buscan especies fáciles de mantener y con beneficios aromáticos para el hogar. Estos son los cuidados que requiere el ejemplar para dar flores muy aromáticas.

¿Cómo cuidar una lavanda en maceta para que crezca sana?

La clave está en imitar las condiciones naturales del Mediterráneo, el lugar de origen de esta planta aromática. Estos son los cuidados básicos recomendados por expertos:



Ubicarla en un lugar con mucho sol: favorecer el crecimiento y el aroma. La lavanda necesita al menos entre 6 y 8 horas diarias de luz solar directa.

favorecer el crecimiento y el aroma. La lavanda necesita al menos entre 6 y 8 horas diarias de luz solar directa. Usar una maceta con buen drenaje: evitar exceso de humedad. Los expertos recomiendan recipientes con agujeros inferiores para impedir que las raíces se pudran.

evitar exceso de humedad. Los expertos recomiendan recipientes con agujeros inferiores para impedir que las raíces se pudran. Regar solo cuando la tierra esté seca: prevenir enfermedades. La lavanda tolera mejor la sequía que el exceso de agua.

prevenir enfermedades. La lavanda tolera mejor la sequía que el exceso de agua. Elegir sustratos livianos: mejorar la oxigenación. Mezclas con arena o perlita ayudan a mantener las raíces saludables.

mejorar la oxigenación. Mezclas con arena o perlita ayudan a mantener las raíces saludables. Podarla ligeramente después de la floración: estimular nuevos brotes. Esto ayuda a conservar una planta más compacta y vigorosa.

¿Cómo hacer que la planta de lavanda perfume más el ambiente?

Especialistas en jardinería y plantas aromáticas aseguran que ciertos cuidados pueden potenciar la intensidad del aroma natural. Consejos para potenciar su fragancia:



Colocarla cerca de ventanas o corrientes suaves de aire: distribuir el perfume naturalmente. El movimiento del aire ayuda a expandir el aroma por la casa.

distribuir el perfume naturalmente. El movimiento del aire ayuda a expandir el aroma por la casa. Evitar ambientes demasiado húmedos: conservar los aceites esenciales.El exceso de humedad puede afectar la intensidad aromática.

conservar los aceites esenciales.El exceso de humedad puede afectar la intensidad aromática. Tocar suavemente las flores de vez en cuando: liberar más fragancia. Los aceites esenciales se activan al mover las espigas florales.

liberar más fragancia. Los aceites esenciales se activan al mover las espigas florales. Secar algunas ramas para decorar interiores: prolongar el aroma. Los ramos secos pueden colocarse en frascos, bolsas aromáticas o centros decorativos.

La Royal Horticultural Society explica que la lavanda no solo destaca por su perfume agradable, sino también por su capacidad para atraer polinizadores y transmitir sensación de calma en los espacios. Por eso, esta planta sigue siendo una de las favoritas para quienes buscan decorar y aromatizar el hogar de manera natural y elegante.