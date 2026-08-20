Encontrar polillas muertas con las patas arriba: esto es lo que significa y cómo podemos actuar ante su presencia

Encontrar polillas muertas patas arriba en casa, puede resultar incomodo, pero su presencia tiene un significado muy especifico, el cual suele ser ignorado con mucha frecuencia. Por un lado puede ser una clara señal de que estaban buscando un refugio o alimento al intentar colocar sus huevos en fibras naturales.

Por otro lado, su presencia nos puede indicar que simbolizan un cambio profundo en tu vida, siendo un momento de maduración o renovación. Hay falsas creencias en las que señalan que significa la presencia de mala suerte o desgracias en la familia, pero no es así.

¿Qué significa espiritualmente ver polillas?

Aunque su presencia es poco apreciada, desde el aspecto espiritual se menciona que son mensajeros, quienes suelen traer un importante anuncio de cambios internos que van a tener las personas, o suele ser un claro recordatorio de que algo te va a pedir una transformación.

En algunos casos al encontrar polillas muertas patas arriba en casa puede ser interpretado de las siguientes formas:



Debes hacer una limpieza energética, ya que la energía en ciertos rincones se han estancado.

Debes empezar a cerrar ciclos, ya sea a nivel laboral, emocional o personal.

Hay que trabajar con tus miedos o inseguridades, hábitos que podrían afectar tu crecimiento.

Es momento de que identifiques el propósito en tu vida, ya que no cuentas con una dirección clara en tu destino.

Si por alguna razón lo encuentras en el interior de un dormitorio o armario, significa que debes cuidar tus relaciones afectivas, necesitas descanso en todos los aspectos y que posiblemente tengas preocupaciones durante la noche.

¿Cómo hacer que las polillas se vayan de tu casa?

Aunque ya te explicamos cuál es el significado de las polillas muertas patas arriba, es normal que puedas encontrar al pequeño insecto en el interior de tu vivienda. Si no quieres encontrarlo en tu casa, puedes hacer lo siguiente para que ya no se metan:



Reduce la cantidad de luz artificial, ya que son insectos que se sienten atraídos a ellas, cierra tus cortinas por las noches.

Protege tus ventanas con mallas, de esta manera vas a evitar que entren por las noches.

Revisa que en tu casa no haya orificios que puedan perjudicar.

Limpia constantemente sus espacios, en especial en armarios y alacenas, ya que fácilmente suelen esconderse en esos espacios.