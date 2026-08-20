Lizzy, experta en diseño de uñas: “No te hagas la manicura estilo natural, mejor haz esto que está en tendencia”

El diseño de uñas “ estilo natural” estaban dominando las tendencias de 2026, pero todo cambió de repente. De acuerdo con la experta en belleza, Lizzy Trow, la nueva moda apunta a la manicura con efecto “cat eye”, que en español quiere decir “ojo de gato”, pero específicamente un estilo: beetle wing. ¿Por qué el cambio tan repentino de estilos? ¿Cómo hacerlos paso a paso sin gastar tanto dinero?

Según contó la especialista de moda a la revista Vogue, la mejor manera de llevar estos diseños de uñas “cat eye” es con tonos “beetle wing”; es decir, con una mezcla de cromados, efectos magnéticos y texturas .

Cómo hacer el efecto “cat eye” cromado en las uñas: paso a paso

El efecto “cat eye” es una combinación de distintas técnicas, según explica Lizzy. Se trata de una fusión entre la manicura rusa, geles cat eeye coreanos y otros acabados cromados. El resultado es el siguiente:

Primero se realiza el Russian prep , una preparación que trabaja cuidadosamente la cutícula y la superficie de la uña. Esto permite conseguir un acabado más preciso y ayuda a que el manicure tenga mayor duración.

, una preparación que trabaja cuidadosamente la cutícula y la superficie de la uña. Esto permite conseguir un acabado más preciso y ayuda a que el manicure tenga mayor duración. Después de preparar la uña, se coloca builder gel o gel constructor. Este producto ayuda a crear una superficie uniforme antes de comenzar con los efectos de color y cromado.

La clave del diseño está en utilizar diferentes colores de esmalte magnético o gel cat eye , preferentemente de inspiración coreana. Los tonos no se aplican de manera completamente uniforme, sino que se distribuyen estratégicamente sobre cada uña.

, preferentemente de inspiración coreana. Los tonos no se aplican de manera completamente uniforme, sino que se distribuyen estratégicamente sobre cada uña. Aquí aparece el efecto característico de las beetle wing . Algunos tonos deben superponerse , buscando que cada color complemente al siguiente. Esta combinación genera profundidad y hace que la manicura cambie visualmente dependiendo de cómo recibe la luz.

. , buscando que cada color complemente al siguiente. Esta combinación genera profundidad y hace que la manicura cambie visualmente dependiendo de cómo recibe la luz. Una vez colocados los colores magnéticos, se utiliza acetona sobre la superficie para favorecer la adhesión del cromado. Después se incorporan diferentes acabados cromados para conseguir ese brillo metálico y tornasolado parecido al de un escarabajo.

El diseño de uñas beetle wing está llamando la atención en 2026.|(Instagram @_citre)