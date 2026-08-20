Lizzy, experta en diseño de uñas: “No te hagas la manicura estilo natural, mejor haz esto que está en tendencia”
El secreto está en no utilizar un solo tono o efecto, sino superponer distintos geles cromados. Te explicamos cómo hacerlo paso a paso.
El diseño de uñas “ estilo natural” estaban dominando las tendencias de 2026, pero todo cambió de repente. De acuerdo con la experta en belleza, Lizzy Trow, la nueva moda apunta a la manicura con efecto “cat eye”, que en español quiere decir “ojo de gato”, pero específicamente un estilo: beetle wing. ¿Por qué el cambio tan repentino de estilos? ¿Cómo hacerlos paso a paso sin gastar tanto dinero?
Según contó la especialista de moda a la revista Vogue, la mejor manera de llevar estos diseños de uñas “cat eye” es con tonos “beetle wing”; es decir, con una mezcla de cromados, efectos magnéticos y texturas.
Cómo hacer el efecto “cat eye” cromado en las uñas: paso a paso
El efecto “cat eye” es una combinación de distintas técnicas, según explica Lizzy. Se trata de una fusión entre la manicura rusa, geles cat eeye coreanos y otros acabados cromados. El resultado es el siguiente:
- Primero se realiza el Russian prep, una preparación que trabaja cuidadosamente la cutícula y la superficie de la uña. Esto permite conseguir un acabado más preciso y ayuda a que el manicure tenga mayor duración.
- Después de preparar la uña, se coloca builder gel o gel constructor. Este producto ayuda a crear una superficie uniforme antes de comenzar con los efectos de color y cromado.
- La clave del diseño está en utilizar diferentes colores de esmalte magnético o gel cat eye, preferentemente de inspiración coreana. Los tonos no se aplican de manera completamente uniforme, sino que se distribuyen estratégicamente sobre cada uña.
- Aquí aparece el efecto característico de las beetle wing. Algunos tonos deben superponerse, buscando que cada color complemente al siguiente. Esta combinación genera profundidad y hace que la manicura cambie visualmente dependiendo de cómo recibe la luz.
- Una vez colocados los colores magnéticos, se utiliza acetona sobre la superficie para favorecer la adhesión del cromado. Después se incorporan diferentes acabados cromados para conseguir ese brillo metálico y tornasolado parecido al de un escarabajo.
- Cuando el efecto esté terminado, se aplica top coat para sellar el diseño. Este paso ayuda a proteger las capas y a conservar el acabado brillante de la manicura.
- Finalmente, la técnica de Lizzy Trow incluye un último limado para definir las uñas y conseguir un resultado limpio y pulido. El resultado son uñas con un acabado futurista, cromado y multidimensional.