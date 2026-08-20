Regreso a clases: Así de fácil puedes hacer stickers de Paw Patrol

Cada vez falta menos para que comiencen las clases por lo que las familias mexicanas ya comienzan a prepararse para que nada falte el primer día. Uno de los elementos importantes son los stickers para identificar los útiles de los más pequeños y en este caso te vamos a enseñar cómo hacerlos con la temática de Paw Patrol.

Si quieres crear tus propios stickers ya no es necesario que acudas a una imprenta o buscar en las papelerías lo que deseas. Desde la comunidad de tu casa podrás crear los mejores diseños personalizados. Así tus hijos podrán llevar personajes como “Chase”, “Marshall”, “Skye”, “Rubble” y sus demás compañeros.

¿Cómo crear los stickers de Paw Patrol?

Para comenzar a crear los stickers de Paw Patrol, vas a necesitar una computadora o celular, una imagen que quieras utilizar, hojas adhesivas para impresión, impresora, tijeras y, de manera opcional, papel contact transparente para proteger el diseño.

Lo primero que tienes que hacer es elegir las imágenes y acomodarlas en una hoja con un programa de edición sencillo. Esto depende de tu creatividad ya que puedes colocar varios personajes en diferentes tamaños, colocar el nombre del estudiante y los datos que deseas.

Cuando ya tengas listo el diseño vas a proceder a imprimir en la hoja de papel adhesivo. Si quieres que los stickers sean más resistentes al uso diario, puedes colocar encima una capa de papel contact transparente antes de recortarlos.

Por último, tienes que recortar cuidadosamente los stickers respetando el contorno de la figura. Despega la parte posterior del papel para colocarlos en los útiles escolares.

Las calcomanías que realices pueden utilizarse para identificar cuadernos, carpetas, cajas de colores, estuches y otros útiles escolares. Estas etiquetas funcionan para poder tener las cosas marcadas.

Por último, tenemos que aclarar que las imágenes oficiales puedes conseguirse en la página oficial de la serie. Además, puedes elegir el personaje que desees para poder crear los sticker.