Encontrar cucarachas muertas con las patas arriba: qué significa y por qué es importante saber cómo actuar

Encontrar cucarachas muertas con las patas hacia arriba puede resultar desagradable, pero esa posición tiene una explicación biológica. Con frecuencia, es consecuencia de la pérdida de coordinación y fuerza muscular que ocurre cuando el insecto entra en contacto con insecticidas, aunque también puede suceder cuando está debilitado por falta de alimento, deshidratación, edad u otras causas. Las cucarachas tienen un centro de gravedad relativamente alto y, cuando pierden el control de sus movimientos, pueden terminar sobre el dorso. Una vez ahí, sus patas no siempre tienen la fuerza o el apoyo necesarios para conseguir girarse, especialmente cuando se encuentran debilitadas.

¿Por qué las cucarachas mueren boca arriba?

El efecto de los insecticidas. Muchos insecticidas afectan el sistema nervioso de los insectos y alteran la coordinación de sus movimientos. Cuando una cucaracha queda expuesta a estas sustancias, puede presentar espasmos, movimientos descontrolados, parálisis y pérdida del equilibrio.

Por eso, de acuerdo con Los Angeles Times, encontrar varias cucarachas muertas en esta posición después de utilizar un insecticida puede ser una señal de que el producto está afectando a los insectos que entran en contacto con él. Sin embargo, una cucaracha boca arriba no significa automáticamente que haya sido envenenada. Un ejemplar debilitado por otras razones también puede caer de espaldas y no conseguir recuperar su posición.

Muchos insecticidas afectan el sistema nervioso de los insectos y alteran la coordinación de sus movimientos. Por eso, de acuerdo con encontrar varias cucarachas muertas en esta posición después de utilizar un insecticida puede ser una señal de que el producto está afectando a los insectos que entran en contacto con él. Sin embargo, una cucaracha boca arriba no significa automáticamente que haya sido envenenada. Su anatomía también influye. Las cucarachas tienen un cuerpo relativamente pesado en comparación con sus patas. Cuando están sanas, pueden utilizar sus patas y movimientos corporales para volver a colocarse correctamente.

Pero si están muy debilitadas, esa capacidad disminuye. Además, las superficies lisas como pisos, azulejos o algunas paredes ofrecen poco agarre, lo que dificulta todavía más que puedan darse la vuelta.



¿Encontrar una cucaracha muerta significa que hay una plaga?

No necesariamente. Una sola cucaracha muerta no permite determinar por sí misma el tamaño de una infestación. Sin embargo, encontrar varios ejemplares, especialmente de manera recurrente, sí puede justificar una revisión más cuidadosa de la vivienda.

También conviene prestar atención a otras señales: cucarachas vivas, excrementos pequeños y oscuros, cápsulas de huevos, mudas o insectos encontrados durante la noche. Estos indicios pueden ayudar a determinar si existe actividad constante.

¿Cómo debes recoger una cucaracha muerta?

Aunque esté muerta, lo recomendable es evitar tocarla directamente con las manos. Puedes utilizar guantes desechables, papel absorbente, una bolsa o un recogedor para retirarla. Después, colócala en una bolsa cerrada y deposítala en el recipiente correspondiente para evitar que quede expuesta nuevamente. Posteriormente, limpia y desinfecta la superficie donde estaba.

Encontrar cucarachas muertas con las patas arriba: qué significa y por qué es importante saber cómo actuar|Canva

Tampoco es recomendable aplastarla con el calzado. Además de ensuciar la superficie, manipular restos de insectos puede dispersar material que contenga alérgenos. Si utilizaste insecticida, sigue siempre las instrucciones de seguridad y ventilación indicadas en la etiqueta del producto.

¿Qué hacer si aparecen varias cucarachas?

Si encuentras cucarachas muertas repetidamente, no te limites a retirar los cuerpos. De acuerdo con Excelsior, lo ideal es revisar posibles puntos de entrada y refugio, como grietas, espacios alrededor de tuberías, zonas húmedas, debajo de electrodomésticos y lugares donde puedan encontrar alimento. También ayuda mantener los alimentos bien almacenados, limpiar residuos y evitar acumulaciones de agua. Si la presencia de cucarachas continúa o aumenta, puede ser necesario recurrir a un profesional en control de plagas para identificar el origen del problema y establecer un tratamiento adecuado.